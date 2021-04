Olivia Rodrigo annonce son premier album “ Sour ”, révèle sa liste de chansons

L’année de Olivia Rodrigo continue. Suite à la sortie de son nouveau single “déjà vu,” l’auteure-compositrice-interprète a annoncé son premier album Sour, sorti le 21 mai.

Le phénomène de la pop adolescente a posté l’illustration de l’album sur son Instagram, avec son visage recouvert d’autocollants colorés avec le titre de l’album épelé sur sa langue. Elle a sous-titré: “Mon premier album SOUR sort le 21 mai ahhhhhhhh.”

Elle a également révélé la tracklist, qui contient le hit et la ballade de puissance massivement populaire. “le permis de conduire,” lequel elle a publié plus tôt cette année. Le mois dernier, Rodrigo a également interprété le hit sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Rodrigo et son producteur Dan Nigro ont récemment discuté avec Rolling Stone de la création de «deja vu», qu’ils ont écrit en un jour. “[We] ne voulait pas faire la chose sûre et lancer une autre ballade déchirante », a déclaré Rodrigo.

«Nous voulions vraiment montrer que je suis un auteur-compositeur polyvalent et un artiste polyvalent. Je peux faire des chansons déchirantes, mais je peux aussi créer des chansons pop alternatives cool. Je ne voulais pas être classé dans le truc de la «ballade au cœur brisé». »

«Cela m’a en quelque sorte soulagé la pression du suivi du« permis de conduire »puisque nous l’avions prévu si longtemps à l’avance», a ajouté Rodrigo à Heat Radio de «deja vu», qui a été sélectionné comme single en septembre. «Mais ce n’est certainement pas du tout un« permis de conduire », ce dont je suis vraiment content. C’est définitivement un peu différent et un peu bizarre. J’espère vraiment que les gens l’apprécieront.

Le «permis de conduire» a fait ses débuts au sommet du Billboard Hot 100 et a battu le record de Spotify pour le plus grand nombre de flux de chansons en une semaine. Cette semaine, «deja vu» a rejoint son prédécesseur dans le Hot 100, faisant de Rodrigo la première artiste à faire ses débuts dans le Top 10 de ses deux premiers singles.

Le premier album d’Olivia Rodrigo, Sour, est disponible en précommande.

Liste des pistes aigres:

1. Brutal

2. Traître

3. Permis de conduire

4. 1 pas en avant. 3 pas en arrière

5. Deja Vu

6. Bon 4 U

7. Assez pour vous

8. Plus heureux

9. Jalousie. Jalousie

10. Crime préféré

11. Hope Ur Ok