Olivia Rodrigo annonce un nouveau single ‘Deja Vu’

Olivia Rodrigo revient le 1er avril avec un tout nouveau single, «deja vu». Malgré sa date de sortie, la chanteuse, compositrice et actrice à succès a confirmé sur Twitter qu’il ne s’agissait «pas d’une blague du poisson d’avril».

La nouvelle survient après que Rodrigo a effacé tous ses messages Instagram, ce qui a amené les fans à spéculer sur son prochain mouvement. Maintenant, tout le monde se demande probablement si Rodrigo aura du déjà vu dans les charts, après son succès record « permis de conduire ».

Sorti en janvier, l’émotionnel « le permis de conduire » a atteint le n ° 1 dans plus de 20 pays, battant d’innombrables records en cours de route. Parmi eux, Rodrigo est devenu le plus jeune artiste, à 17 ans, à dépasser le Billboard Hot 100 (battant le record de Billie Eilish), et le plus jeune à faire ses débuts en haut du classement. Déjà certifié 2x platine par la RIAA, le «permis de conduire» a passé un total de huit semaines consécutives au n ° 1 avant d’être évincé par Canard«Et maintenant».

En février, Rodrigo a été inclus dans la liste TIME 100 Next de TIME Magazine, qui met en lumière «les leaders émergents qui façonnent l’avenir». Parler aux talents de Rodrigo dans la pièce, légende de la pop Gwen Stefani a noté que Rodrigo «est un maître pour transformer son chagrin en quelque chose de glorieux… alors que la narration d’Olivia est confessionnelle et intime, elle est aussi plus grande que nature. En versant son cœur avec tant de courage et une maîtrise totale de son talent, Olivia a fait de la magie.

Stefani a ajouté: «Chaque ligne de« Permis de conduire »donne l’impression d’avoir été arrachée du journal d’Olivia… Rare est l’artiste qui peut transporter de cette façon, surtout à un si jeune âge.

Bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été révélé sur le suivi de Rodrigo, la star de High School Musical: The Musical: The Series, qui a récemment célébré son 18e anniversaire, a expliqué à NYLON comment elle envisageait un projet complet. «Je veux que ce soit super polyvalent», a-t-elle expliqué. «Mon rêve est que ce soit une intersection entre la pop traditionnelle, la musique folk et le rock alternatif. J’adore l’écriture et le lyrisme et les mélodies de la musique folk. J’adore la tonalité du rock alternatif. Évidemment, je suis obsédé par les artistes pop et pop. Alors je vais essayer de prendre toutes mes influences… et de créer quelque chose que j’aime.

«Deja vu» est disponible ce jeudi 1er avril à 9h00. Pré-enregistrez-le ici.