Olivia Rodrigo annonce une tournée mondiale en soutien à ‘Sour’

Olivia Rodrigo a annoncé une tournée mondiale à l’appui de son premier album révolutionnaire Aigre, qui débutera aux États-Unis en avril 2022.

Soutenir Rodrigo à certaines dates de la tournée, qui commence en Amérique du Nord avant de se rendre en Europe en juin et de se terminer au Royaume-Uni en juillet, sera Gracie Abrams, Holly Humberstone, et Bébé Reine.

Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers se sont récemment engagées dans une discussion via Instagram Live, après que les deux soient apparus dans l’émission télévisée Austin City Limits.

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes les deux sont apparus dans l’épisode du 4 décembre de l’émission PBS, présentant des performances filmées au Moody Theatre d’Austin, marquant la toute première visite de Rodrigo dans la ville texane.

Après avoir joué à quelques jours d’intervalle l’un de l’autre en octobre pour l’épisode, les deux ont sauté sur Instagram Live pour discuter de la tournée. Rodrigo, qui n’a pas encore entamé une tournée pour son premier album Sour, a demandé à Bridgers son avis sur la façon de prendre soin de soi sur la route.

« Partager, c’est bien, mais voyager à cause de [music] le rend beaucoup plus amusant », a déclaré Bridgers.

Visite d’Olivia Rodrigo Sour.

AVRIL 2022

02 – San Francisco, Bill Graham Civic Auditorium*

05 – Portland, Théâtre Des Nuages*

06 – Seattle, Théâtre UMOA*

07 – Vancouver, Centre sportif Doug Mitchell Thunderbird*

09 – Salt Lake City, Centre UCCU*

11 – Denver, salle de bal Mission*

12 – Denver, salle de bal Mission*

14 – Minneapolis, Armurerie*

15 – Chicago, salle de bal Aragon*

16 – Chicago, salle de bal Aragon*

19 – Milwaukee, salle de bal des Eagles*

20 – Chesterfield, l’usine*

22 – Cincinnati, The Andrew J Brady ICON Music Center*

23 – Détroit, Masonic Temple Theatre*

26 – New York, Radio City Music Hall !

27 – New York, Radio City Music Hall !

29 – Toronto, Massey Hall!

30 – Toronto, Massey Hall!

MAI 2022

03 – Boston, Roadrunner !

04 – Washington DC, Hymne !

06 – Philadelphie, le Met !

07 – Philadelphie, le Met !

09 – Atlanta, Coca-Cola Roxy !

10 – Nashville, Grand Ole Opry House !

13 – Austin, amphithéâtre Moody !

14 – Irving, Pavillon à Toyota Music Factory !

17 – Théâtre fédéral de Phoenix, Arizona !

18 – San Diego, le Rady Shell à Jacobs Park !

20 – Las Vegas, le Chelsea !

21 – Santa Barbara, Santa Barbara Bowl !

24 – Los Angeles, théâtre grec !

25 – Los Angeles, théâtre grec !

JUIN 2022

11 – Hambourg, Stadtpark^

13 – Berlin, Verti Music Hall^

15 – Zurich, Halle 622^

16 – Milan, Fabrique^

18 – Cologne, Palladium^

19 – Bruxelles, Forêt Nationale^

21 – Paris, Zénith^

22 – Amsterdam, AFAS Live^

29 – Cork, Live At The Marquee^

30 – Dublin, parc Fairview^

JUILLET 2022

02 – Glasgow, O2 Academy^

03 – Manchester, O2 Apollo^

04 – Birmingham, O2 Academy^

06 – Londres, Eventim Apollo^

07 – Londres, Eventim Apollo^

* avec Gracie Abrams

! avec Holly Humberstone

^ avec bébé reine