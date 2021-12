Olivia Rodrigo annoncée comme l’artiste de l’année de la Semaine de la musique 2021

Alors qu’elle est annoncée comme l’artiste de l’année du magazine pour 2021, Olivia Rodrigo a déclaré à Music Week que «l’honnêteté et la vulnérabilité» de sa musique ont conduit à son succès astronomique cette année.

La chanteuse « Drivers License » apparaît sur la couverture du nouveau numéro de Music Week Artist Of The Year 2021. Dans une longue interview de couverture, aux côtés du PDG d’Interscope John Janick, des co-présidents de Polydor Tom March et Ben Mortimer, du producteur Dan Nigro et de ses équipe, Rodrigo réfléchit à une campagne révolutionnaire et se tourne vers la suite.

« C’est trop cool! » elle a dit. «Je suis vraiment honoré, c’est toujours incroyable de ressentir l’amour de l’étranger. Cette dernière année a été surréaliste… »

En repensant au succès de son premier album Sour, qui est en tête des charts au Royaume-Uni et compte 377 048 ventes, Rodrigo a déclaré : « C’est drôle, je pense parfois : « Si j’étais un étranger qui examinait ma carrière, qu’est-ce que j’en penserais ? » J’ai toujours admiré les femmes qui sont vraiment vulnérables et honnêtes dans leur musique, et toutes mes idoles le sont, donc j’apprécierais cela pour ma musique, j’espère. »

Rodrigo, qui a récemment annoncé ses premières dates de tournée au Royaume-Uni, a déclaré que « l’honnêteté et la vulnérabilité » continueront de caractériser ses futures sorties. « Je veux toujours écrire quand j’ai 75 ans », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’écriture de chansons « passe toujours en premier ».

« C’est ce à quoi je pense le plus et ce qui me passionne le plus », a déclaré Rodrigo. « J’ai certainement essayé de travailler avec d’autres écrivains au début de ma carrière, mais je pense que ce qui me rend spécial en tant qu’artiste, c’est mon point de vue et la façon dont je dis les choses. »

« Olivia est une force de la nature et nous avons immédiatement vu à quel point elle était spéciale en tant qu’artiste et en tant que personne », a déclaré le PDG d’Interscope, John Janick, à Music Week. « C’est tellement important de donner aux artistes avec ce genre de potentiel le soutien dont ils ont besoin pour avoir le plus de succès possible. Au-delà, il s’agit de constituer la bonne équipe. Et nous avons construit une excellente équipe chez Interscope et Geffen qui a donné à Olivia le soutien et l’expertise dont elle avait besoin pour devenir le genre de succès mondial qu’elle est.

Dan Nigro, qui a écrit sur Sour aux côtés de Rodrigo, a également expliqué comment l’histoire s’est déroulée en 2021.

« L’une de mes choses préférées à propos d’Olivia est son audace », a-t-il déclaré. « Après la sortie de « Drivers License », elle me disait que la dernière chose qu’elle voulait faire était de recréer la même chanson, même si elle sentait que les gens s’y attendaient. Elle était passée à autre chose et c’était inspirant à entendre. La plupart des artistes tombent dans le piège de donner au public ce qu’ils pensent vouloir, surtout quand ils ont une chanson énorme. Olivia veut juste faire ce qui lui semble naturel et bien. »

Achetez ou diffusez Sour d’Olivia Rodrigo.