Olivia Rodrigo bat un record hebdomadaire de streaming Spotify avec « Good 4 U »

Olivia Rodrigo connaît une année record avec la sortie de son album Sour.

La chanteuse est numéro un avec ses singles et son album. Sa dernière chanson, “Good 4 U”, est devenue l’une des pistes de streaming les plus populaires au monde. La chanson a battu le record de Spotify pour la plupart des écoutes en une seule semaine pour la deuxième fois. Le troisième single de son premier album Sour a été diffusé plus de 84 millions de fois au cours de la semaine se terminant le 27 mai.

C’est plusieurs millions de pièces d’avance sur la détentrice du record précédente – Olivia Rodrigo elle-même.

La chanson la plus jouée en une seule semaine sur Spotify avant celle-ci était “Drivers License”. Cette piste est devenue la première de l’histoire de Spotify à atteindre 80 millions de flux en une période de sept jours consécutifs. Rodrigo revendique les deux premières places du classement hebdomadaire de streaming de Spotify. Les deux chansons ont battu le précédent détenteur du record, “7 Rings” d’Ariana Grande.

“Drivers License” et “Good 4 U” battent tous les deux des records de streaming dans le monde entier. Hier, Billboard a annoncé que Sour avait également assez bien performé pour ouvrir à la première place du classement Billboard 200. C’est en partie grâce au nombre de personnes qui diffusaient ces succès sur Spotify. L’album de 11 chansons a accumulé 300 millions de streams incroyables depuis sa sortie.

L’album lui-même regorge de chansons sur l’amour qui a mal tourné, qui résonnent auprès de son public adolescent. Dans les interviews, Rodrigo est timide sur le sens de ses paroles, mais les adolescents du monde entier savent à quoi ressemble une chanson de rupture. Rodrigo a également constitué une légion de fans impatients d’en savoir plus sur la pop star de 18 ans.

Elle publie régulièrement des extraits de chansons sur Instagram. Olivia Rodrigo dit qu’elle a travaillé avec l’auteur-compositeur et producteur Dan Nigro pour créer l’album. Rodrigo dit qu’elle a écrit “Drivers License” après un long trajet en voiture, au cours duquel elle pleurait et écoutait l’un de ses auteurs-compositeurs préférés. Cet auteur-compositeur est Gracie Abrams, qui n’a pas encore sorti son premier album.

Rodrigo a fait ses débuts sur Disney Channel comme de nombreuses idoles pop adolescentes récentes. Mais elle est prête à rompre avec les stéréotypes qui accompagnent l’association Disney. “Je t’aime toujours putain, bébé”, est une ligne dans “Permis de conduire”, qui, selon Rodrigo, n’a pas été écrite avec la malédiction dans les paroles. « Si cela me séparait naturellement en quelque sorte de l’archétype Disney ? C’est super.”