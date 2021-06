Olivia Rodrigo dans les coulisses du tournage du clip de “Good 4 U”

in

Dans sa dernière sortie visuelle, Olivia Rodrigo va dans les coulisses de son dernier clip “Bon 4 U” de son premier album récemment sorti Aigre. Le visuel a été réalisé par Petra Collins et comprend des clins d’œil aux films féministes cultes des années 90 et du début des années 2000.

“Je joue ce genre de bonne fille avec un sombre secret”, explique Rodrigo à propos du personnage qu’elle prend dans le visuel. “Elle a cette nuance monstrueuse et ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce que c’est, et vous la voyez juste devenir complètement folle tout au long du clip.”

La vidéo des coulisses décompose la chorégraphie de la pom-pom girl se déroulant dans un gymnase de l’école, mais le regard intérieur le plus intéressant explore le moment de la vidéo “Good 4 U” où le personnage volatile de Rodrigo met le feu à la chambre d’un ex.

“J’aime vraiment exprimer la rage féminine”, a partagé le musicien, validant la colère présentée sur la piste et le visuel sur le thème pop-punk. Alors que les fenêtres s’enflamment tandis que la pièce est simultanément inondée, Rodrigo libère la colère qui s’était accumulée jusqu’au pont de la chanson. Dans le dernier plan de la vidéo, la chanteuse plonge dans un plan de piscine pour apparaître comme un lac dans une scène qui fait des parallèles avec le classique culte Jennifer’s Body.

se

“Good 4 U” est le troisième single à sortir de Sour et a récemment marqué Rodrigo son deuxième single n ° 1 sur le Billboard Hot 100, rejoignant “Drivers License”. L’album lui-même a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec les plus gros flux américains de la première semaine de tous les premiers albums de l’histoire, accumulant plus de 300 millions de flux sur toutes les plateformes.

Sour a reçu une certification RIAA Gold dans la première semaine de sa sortie et a vu ses 11 morceaux figurer dans le Hot 100.

Le premier album d’Olivia Rodrigo, Sour, est disponible dès maintenant.