Olivia Rodrigo décompose sa routine beauté

Une routine beauté élaborée est une stratégie infaillible en théorie, mais elle peut être écrasante dans la vraie vie. Il suffit de demander Olivia Rodrigo, qui a déclaré: “Je pense que moins c’est plus avec les soins de la peau la plupart du temps” dans sa récente vidéo de routine beauté Vogue. L’auteur-compositeur-interprète de “Driver’s License” a poursuivi: “Ma peau va bien. Je suis une adolescente. J’ai 18 ans et je ne peux donc pas m’attendre à avoir une peau parfaite tout le temps. C’est plutôt bien, tout bien considéré, mais j’ai définitivement mon des moments. ” N’est-ce pas nous tous?

Plus précisément, le nominé aux Video Music Awards a déclaré: “Ma peau adore éclater sur mon menton et sur mon nez. Les masques n’aident certainement pas contre l’acné.” Encore une fois, un sentiment auquel beaucoup d’entre nous peuvent s’identifier, adolescents ou non. En ce qui concerne le maquillage, Olivia a partagé : “Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise en maquillage, c’est moins c’est plus, surtout avec moi. Le simple fait d’accentuer vos traits naturels est toujours le mouvement et toujours quand je me sens le plus en confiance.”

“Je pense que la racine de votre routine beauté devrait être juste pour le plaisir et pour votre propre confiance en vous”, a fait remarquer Olivia avant de partager ses produits préférés pour la peau, le maquillage et les cheveux. Découvrez sa routine, dans l’ordre, ci-dessous, avec quelques commentaires perspicaces.