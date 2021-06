Olivia Rodrigo discute de l’écriture de chansons dans le court métrage “Write Your Heart Out”

Dans une pièce complémentaire à ses dernières performances Vevo LIFT, Olivia Rodrigo a partagé Write Your Heart Out, un court métrage réalisé par Priya Minhas qui trouve l’étoile montante discutant de son processus d’écriture de chansons et de la création de son premier album en tête des charts. Aigre.

“Je passe beaucoup de temps seul et je trouve mes meilleures idées quand je suis vraiment seul”, partage Rodrigo alors que la caméra se tourne vers une fenêtre pour la trouver assise à un bureau en train d’écrire.

« Je pense que c’est en quelque sorte la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de l’écriture de chansons. J’ai toujours été super émotif, j’ai toujours ressenti les choses très profondément, donc l’écriture a vraiment été un moyen pour moi de traiter ces émotions et de les rendre un peu moins déroutantes. Les choses deviennent tellement plus claires lorsque vous les écrivez.

Les différents réglages de Write Your Heart Out se chevauchent avec ceux des performances live Vevo LIFT de Rodrigo sur les morceaux de Sour « Crime préféré » et “Déjà vu.” Le premier a été interprété alors que le chanteur était perché sur le toit d’une maison et le second s’est déroulé dans une épicerie vide. Elle revient dans ces lieux, prenant une pinte de crème glacée dans la section congélateur du magasin, mais propose également de nouveaux emplacements qui informent l’inspiration esthétique et générale derrière Sour et son art dans son ensemble.

“Grandir ne m’a jamais vraiment effrayé, je suis toujours très excité à l’idée de vieillir”, a expliqué Rodrigo en voix off alors que la caméra l’entoure allongée sur une couverture à l’extérieur entourée de vieux disques.

« C’est cool de pouvoir regarder en arrière et de voir à quel point vous avez grandi et persévéré. J’aime juste en savoir plus sur moi-même et sur le monde qui m’appartient davantage. »

Dans le film, la chanteuse discute également de l’obtention d’un sentiment d’autonomisation à travers sa propre musique et ses propres compositions. Elle mentionne qu’écrire son chemin à travers les émotions intenses qui apparaissent tout au long de Sour a offert un sentiment de validation et lui a permis de passer de ce chapitre de sa vie à la fermeture.

Sour a également aidé son public, compte tenu du succès global du projet mené par des singles tels que “Drivers Licence” et “Good 4 U”, qui marquent tous deux les deux premiers singles n ° 1 du chanteur sur le Billboard Hot 100. Sour a fait ses débuts à No. . 1 avec les plus gros streams américains de la première semaine de tous les premiers albums de l’histoire, accumulant plus de 300 millions de streams sur toutes les plateformes.

Le premier album d’Olivia Rodrigo, Sour, est disponible dès maintenant.