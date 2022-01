Olivia Rodrigo et Drake parmi les plus grands artistes d’albums canadiens pour 2021

Adèle, Morgan Wallen, Justin Bieber, Canard, Olivia Rodrigo et Dua Lipa ont dominé le rapport de fin d’année 2021 de MRC Data au Canada au cours d’une année où le pays a vu les flux à la demande atteindre un niveau record, la consommation totale d’albums ayant augmenté de près de 10 % et les ventes de vinyles de plus de 21 %. .

Comme c’était le cas partout dans le monde, l’album de retour très attendu d’Adele, 30, a dominé les charts, faisant ses débuts au n ° 1 du palmarès canadien Billboard 200 avec 70 000 unités d’album équivalentes à la première semaine pour la semaine se terminant le 25 novembre. Le premier single, « Easy On Me », a dépassé trois formats pop à la radio canadienne (CHR, Hot AC et Mainstream AC) peu de temps après ses débuts, et a presque battu le record d’Olivia Rodrigo pour le plus grand total de streaming d’une semaine avec 7,35 millions de flux pour le semaine se terminant le 21 octobre – contre 7,53 millions de flux pour le «permis de conduire» de Rodrigo.

Au cours d’une année où les flux à la demande canadiens ont dépassé pour la première fois le cap des deux milliards hebdomadaires, le meilleur succès en streaming de 2021 a été « Levitating » de Dua Lipa (84,7 millions).

Le phénomène adolescent Rodrigo a dominé le tableau des ventes d’albums (qui englobe les ventes d’albums, les albums équivalents de morceaux et les albums équivalents en streaming) avec ses débuts, Aigre, qui totalisait 262 200 ventes équivalentes à des albums et 334,4 millions de flux audio à la demande, suivi de Wallen’s Dangerous: The Double Album (235 000 unités, 280 millions de flux à la demande), Bieber’s Justice (230 000 unités, 271,2 millions à la demande) streams), F–k Love de The Kid LAROi (202 000 unités, 261 millions de streams à la demande) et Future Nostalgia de Dua Lipa (185 000 unités, 230 millions de streams à la demande). Le top 10 a été complété par Drake, Adele, Pop Smoke, The Weeknd et Doja Cat.

Les 30 d’Adele ont dominé les autres classements de fin d’année, en tête des meilleurs albums (ventes totales) avec 114 000, ainsi que les meilleures ventes d’albums numériques (23 000), les 10 meilleurs CD physiques (81 000) et les albums vinyle (10 000).

Au milieu de la pandémie en cours, la consommation totale d’albums au Canada a augmenté de 9,2 % (à 83,8 millions), tout comme le streaming de chansons à la demande (en hausse de 10,6 % à 107,6 milliards) et les ventes de vinyles (en hausse de 21,8 % à 1,1 million). ). Les ventes d’albums numériques ont toutefois baissé de 26,9 % (2,3 millions), tout comme les ventes de morceaux numériques (baisse de 25 % à 18,3 millions) et les ventes totales d’albums (baisse de 12,1 % à 6,1 millions). Les albums vinyles les plus vendus de l’année étaient Adele’s 30, Taylor Swift’s Red (Taylor’s Version) et Evermore, Harry Styles’ Fine Line et The Tragically Hip’s Saskadelphie.