Olivia Rodrigo et Joshua Bassett partagent un duo “ Même quand / la meilleure partie ”

High School Musical: The Musical: The Series stars Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont partagé leur duo «Even When / The Best Part» du Disney + la deuxième saison à venir de la série. Le nouveau chapitre de la série débute le 14 mai.

«Even When / The Best Part» représente deux chansons interconnectées à travers un moment. La piste apparaîtra dans l’épisode de la Saint-Valentin de l’épisode dans lequel Nini (interprété par Rodrigo) et Ricky (interprété par Bassett) tentent de profiter au maximum des vacances dans une relation à distance. Quand ils ont tous les deux la même idée de surprendre l’autre en personne avec une chanson, ils se retrouvent à nouveau dans des endroits différents.

Avec Rodrigo chantant «The Best Part» au ukulélé et Bassett livrant «Even When» à la guitare, les deux créent un duo involontaire.

Les chansons ont été écrites par Mitch Allan, Chantry Johnson et Michelle Zarlenga. Dans une interview avec Billboard, Zarlenga a partagé: «Nous savions vraiment que nous avions une sorte de gymnastique mentale à faire pour arriver à un endroit où nous pourrions écrire deux chansons qui se sont avérées fonctionner en même temps et vraiment travailler sur la structure de chacune. pour les faire couler comme une unité.

«Even When / The Best Part» est un duo vraiment spécial. J’ai joué de la guitare quand nous l’avons filmé, et j’ai chanté la voix d’Olivia dans mon oreille pendant qu’elle tournait son côté séparément », a déclaré Bassett à Billboard. «Je suis ravi de voir comment tout s’est mis en place et je pense vraiment que les gens vont adorer! Sans conteste: l’un de mes favoris cette saison! »

La première de la saison 2 de The High School Musical: The Musical: The Series arrive juste une semaine avant la sortie du premier album de Rodrigo Aigre. L’album, sorti le 21 mai, présente le single «Drivers License» du chanteur et son suivi contagieux «Deja Vu».

Sour d’Olivia Rodrigo sort le 21 mai et peut être précommandé ici.