Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers amènent leurs tubes à « Austin City Limits »

Olivia Rodrigo a enregistré une performance d’Austin City Limits devant un public en adoration, dont la première est prévue le 4 décembre.

Rodrigo a ouvert son set avec « Brutal » et a continué à jouer presque toutes les chansons sur Aigre. Les chansons captivent totalement ses auditeurs, qui semblent s’accrocher à chaque mot. L’auteur-compositeur-interprète a partagé l’affiche avec Phoebe Bridgers, qui est montée sur scène après la clôture de Rodrigo avec « Good 4 U ».

L’épisode fait partie du bonus de mi-saison d’Austin City Limits de la saison 47, qui sera diffusé le 4 décembre sur PBS. Il sera diffusé le lendemain à 10 h HE.

De retour en octobre, Olivia Rodrigo a fait son Jimmy Kimmel Live ! début mardi avec une performance frémissante de son dernier single Sour »traitre. » La performance a marqué la première apparition de la chanteuse en fin de soirée depuis qu’elle a visité The Tonight Show avec Jimmy Fallon en février pour la première représentation en direct de « Drivers License ».

Rodrigo a également rencontré Kimmel pour discuter de l’année mouvementée qu’elle a vécue depuis la sortie de son premier single, qui est devenu l’un des débuts les plus remarquables de l’histoire de la musique pop, ainsi que son premier album à succès Sour.

« Je pense que l’écriture de chansons est un excellent moyen d’exprimer des émotions comme celle-là dont il n’est pas vraiment amusant de parler. C’est cette façon agréable et thérapeutique de parler de sentiments qui sont inconfortables », a-t-elle déclaré à propos de sa relation avec l’écriture de chansons en tant que forme d’art. « J’écris des chansons depuis que je peux littéralement parler, ma mère a des vidéos personnelles de moi en train d’inventer des chansons de charabia sur le fait d’aller à l’épicerie quand j’étais si jeune. Quand j’avais 9 ans, j’ai appris à jouer du piano et j’ai commencé à écrire des chansons plus correctes.

La chanteuse a également approfondi son expérience lors d’un voyage à la Maison Blanche pour promouvoir les vaccinations ainsi que son apparition sur la couverture du numéro Musicians on Musicians de Rolling Stone avec Alanis Morissette.

Achetez ou diffusez Sour.