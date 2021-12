Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers discutent de la tournée sur le chat en direct sur Instagram

Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers ont engagé une discussion via Instagram Live, après que les deux soient apparus dans l’émission télévisée Austin City Limits. Vous pouvez regarder le chat ci-dessous.

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes sont tous deux apparus dans l’épisode du 4 décembre de l’émission PBS, présentant des performances filmées au Moody Theatre d’Austin, marquant la toute première visite de Rodrigo dans la ville texane.

Après avoir joué à quelques jours d’intervalle l’un de l’autre en octobre pour l’épisode, les deux ont sauté sur Instagram Live pour discuter de la tournée. Rodrigo, qui n’a pas encore entamé une tournée pour son premier album Sour, a demandé à Bridgers son avis sur la façon de prendre soin de soi sur la route.

« Partager, c’est bien, mais voyager à cause de [music] le rend beaucoup plus amusant », a déclaré Bridgers.

« Si vous partez en vacances et que vous déprimez, c’est bien pire. Si tu es déprimé en tournée, tu es entouré de gens, tu peux être avec tous tes amis et c’est comme le travail. Les moments magiques sont tellement meilleurs, et les moments les plus tristes sont vraiment tellement meilleurs. »

Le couple a également parlé de leurs processus créatifs contrastés tout au long de la pandémie de COVID-19, Rodrigo affirmant qu’elle avait écrit tout son album à succès Aigre tout au long de celui-ci tandis que Bridgers partageait que cela étouffait sa créativité.

« C’est ce que j’ai fait pour la pandémie », a déclaré Bridgers, avant de regarder directement un mur. « J’ai probablement écrit la moitié d’une chanson. »

Bridgers et Rodrigo ont également comparé les cavaliers, Bridgers comparant le sien à un «sous-sol d’église» avec du houmous, des baguettes et pas d’alcool («parce que nous sommes carrés») – tandis que Rodrigo a dit parfois qu’elle trouverait Sour Patch Kids comme un clin d’œil à elle album.

La performance de Bridgers au programme intervient après qu’elle ait critiqué le festival Austin City Limits pour avoir écourté son set. Austin City Limits s’est excusé, attribuant la fin prématurée du set du chanteur à un « mauvaise communication sur scène de la part du personnel du festival ACL ». Le festival a suivi ses excuses avec un don à Texas Abortion Funds, que Bridgers a récemment soutenu à travers une reprise de « That Funny Feeling » de Bo Burnham.

