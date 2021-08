Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly et d’autres se produiront aux MTV VMA 2021

Olivia Rodrigo et bascule Mitrailleuse Kelly sont sur le point de s’emparer pour la première fois de la scène des MTV Video Music Awards.

La chanteuse de “permis de conduire” fera ses débuts à la remise des prix annuelle le mois prochain avec sa performance, a annoncé MTV le mercredi 18 août. Lors de la cérémonie de 2021, elle est également nominée pour ses premiers honneurs VMA, cinq au total, dont Artiste de l’année, meilleur nouvel artiste et chanson de l’année.

MGK, qui est à nouveau nominé pour le prix de la meilleure alternative après avoir remporté la catégorie l’année dernière, interprétera pour la première fois son nouveau single “papercuts”.

Les artistes de retour comprennent Lil Nas X, qui est également nominé pour cinq VMA cette année – dont la vidéo de l’année pour “MONTERO (Call Me By Your Name)”, ainsi que Camila Cabello, récipiendaire de quatre anciens VMA. Elle interprétera son single “Don’t Go Yet” au spectacle de 2021.

Lorde, qui est apparue pour la dernière fois aux VMA en 2017, reviendra également sur scène pour interpréter son nouveau single “Solar Power”, qui est nominé pour un prix. D’autres artistes prêts à monter sur la scène des VMA incluent Chloe, chat doja, Shawn Mendes et Vingt et un pilotes.