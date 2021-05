Olivia Rodrigo marque le Billboard Hot 100 n ° 1 avec les débuts de “ Good 4 U ”

Olivia Rodrigo a marqué son deuxième n ° 1 sur le palmarès des chansons du Billboard Hot 100, alors que «Good 4 U» monte en flèche au sommet. Il suit son smash “Le permis de conduire,” qui a régné pendant huit semaines à compter de ses débuts en janvier.

Les deux chansons, ainsi que «Deja Vu», qui a débuté à son sommet n ° 8 Hot 100 en avril, sont tirées du premier album de Rodrigo, Sour, sorti vendredi 21 mai et prévu sur le palmarès Billboard 200 de la semaine prochaine. Le projet est le premier premier album avec deux débuts n ° 1 Hot 100. Après sa sortie le 14 mai, «Good 4 U» a attiré 43,2 millions de flux américains et vendu 12 000 téléchargements au cours de la semaine se terminant le 20 mai, selon MRC Data. Il a également attiré 3,8 millions d’impressions d’audience à la radio au cours de la semaine se terminant le 23 mai.

Sour est le premier studio à créer une paire de Hot 100 No.1 depuis que Cardi B’s 2018 LP Invasion of Privacy a produit «Bodak Yellow (Money Moves)» et «I Like It», avec Bad Bunny et J. Balvin, en 2017-2018. Comme Sour n’a pas encore fait ses débuts sur le Billboard 200, où il entrera dans le classement de la semaine prochaine, daté du 5 juin, c’est le premier album avec deux Hot 100 No.1 avant ses débuts au Billboard 200 depuis Scorpion de Drake, qui s’est incliné au sommet du classement du 14 juillet 2018 après ses titres «Le plan de Dieu» et «Nice for What» avaient déjà mené le Hot 100. (Le troisième n ° 1 du Scorpion, «In My Feelings», a dépassé le Hot 100 en commençant le semaine après le début du set sur le Billboard 200.)

L’album de Rodrigo a trouvé un public massif grâce à sa relatabilité et ses paroles confessionnelles. Pour Rodrigo, l’une des plus grandes joies de la vie vient de puiser délibérément dans son chagrin le plus profond. «Il n’y a rien de tel que de s’asseoir au piano dans ma chambre et d’écrire une chanson vraiment triste», a-t-elle partagé dans un communiqué. «C’est vraiment mon truc préféré au monde; c’est tellement inspirant de voir ma musique affecter les gens et peut-être les aider à se sentir moins seuls aussi. »

«Je suis également fasciné par l’idée d’une relation qui tourne mal, comment une personne que vous avez tant aimée et à qui vous avez dit tous vos secrets peut devenir la personne que vous ne supportez pas», explique Rodrigo à propos du titre de l’album. «Pour moi, le but de toute musique est de prendre ces sentiments compliqués et de les extérioriser de manière à ce que les gens se sentent vus.»

Achetez ou écoutez Sour d’Olivia Rodrigo.