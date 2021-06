Olivia Rodrigo marque un autre doublé au Royaume-Uni

La sensation pop Olivia Rodrigo continue de dominer au Royaume-Uni, où elle a récupéré le double des charts.

Le premier album du phénomène adolescent américain Sour, sorti par Geffen, retour au n°1 sur le classement officiel des albums britanniques pour une troisième semaine, tandis que son single à succès, “Good 4 U” est entré dans une cinquième semaine au sommet du classement officiel des singles britanniques. Le succès du single à succès et de son album parent est alimenté par les flux.

Selon l’Official Charts Company, “Good 4 U” a enregistré 73 000 ventes de charts, dont 8,8 millions de streams, pour prolonger sa séquence. C’est maintenant le n°1 influencé le plus longtemps par le rock dans l’enquête nationale en un quart de siècle, depuis “Spaceman” du zoo de Babylone en 1996.

Pour compléter le double des charts de Rodrigo, Sour a mené l’enquête sur les albums avec 91% de ses ventes combinées cette semaine générées par les plateformes de streaming.

En restant dans l’enquête sur les albums, le leader de la semaine dernière Back The Way We Came: Vol 1 de High Flying Birds (Sour Mash) de Noel Gallagher a échangé des places avec Sour, plongeant 1-2, avec 79% de son total provenant des ventes physiques.

Les vétérans australiens du rock alternatif Nick Cave et Warren Ellis ont atteint le sommet du classement avec Carnage (Goliath), qui a atteint la troisième place après sa sortie sur des formats physiques. Carnage, le premier album studio de longue date de Bad Seeds et Grinderman en tant que duo, est le best-seller sur vinyle de la semaine des charts, après avoir abandonné les formats numériques en février. C’est la septième apparition de Cave dans le Top 10 au Royaume-Uni

Ailleurs, la gagnante des BRITs Rising Star, Griff, s’est classée n ° 4 avec sa première mixtape One Foot In Front Of The Other (Warners), l’ensemble le plus téléchargé de la semaine.

Également dans le peloton de tête, le vétéran auteur-compositeur-interprète et guitariste nominé aux Brit Awards Joan Armatrading a sorti son premier album du Top 10 britannique depuis 30 ans avec Consequences (BMG). C’était nouveau au n ° 10, permettant à la chanteuse de marquer son 16e titre dans le Top 40.

