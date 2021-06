Olivia Rodrigo partage “The Rose Song” de la série “High School Musical”

Olivia Rodrigo a partagé “The Rose Song” du dernier épisode de High School Musical: The Musical: The Series en streaming maintenant sur Disney+. Dans la série, la chanteuse pop et auteur-compositeur à la croissance rapide joue Nini Salazar-Roberts qui, dans la scène de la nouvelle chanson, est interprétée comme la rose enchantée dans la performance de Beauty and the Beast par son département de musique de lycée.

“Parce que je suis plus que ce que je suis pour toi / Tu dis que je suis parfait mais j’ai aussi des épines avec mes pétales / Et je ne me limiterai pas à ton point de vue / Je perce le verre dans lequel tu m’as mis / Parce que ma beauté vient de l’intérieur », chante Rodrigo sur le refrain du nouveau morceau.

se

Écrit par Rodrigo elle-même, “The Rose Song” s’inspire de La Belle et la Bête mais sert également de commentaire sur la relation de son personnage Nini avec Ricky Bowen, qui est décrit dans la série par Josué Bassett.

“Le succès de la musique que j’ai publiée récemment m’a donné beaucoup de confiance en moi en tant qu’écrivain et dans les autres chansons que j’ai écrites comme” The Rose Song “”, a déclaré Rodrigo à Entertainment Weekly. « Je pense que c’est l’une des meilleures chansons que j’ai écrites. C’est cette métaphore vraiment complexe et je n’ai jamais écrit une chanson comme ça auparavant.

“J’ai toujours eu du mal avec l’identité et cela devient encore plus déroutant lorsque vous commencez à introduire des garçons dans l’équation, ce que Nini traverse et ce que je traverse encore”, a-t-elle poursuivi. « C’était vraiment important pour moi d’écrire une chanson avec le message que tu es bien plus que ce que les garçons pensent de toi. C’était quelque chose que j’avais vraiment besoin d’entendre moi-même à cette époque. Je suis vraiment fier de cette chanson.

Rodrigo profite toujours du succès de son premier album Aigre, sorti en mai. L’album comprend les singles à succès “Drivers License”, “Deja Vu” et “Good 4 U”, ainsi que huit autres morceaux profonds qui montrent les compétences du chanteur en tant qu’auteur-compositeur. Sour a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et a battu le record de la plupart des flux audio américains d’un premier album féminin.

Achetez ou diffusez SOUR d’Olivia Rodrigo.