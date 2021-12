Olivia Rodrigo partage un extrait de la chanson de Noël qu’elle a écrite lorsqu’elle était enfant

Olivia Rodrigo a partagé un extrait d’une chanson de Noël elle a écrit quand elle avait cinq ans. Dans un post partagé sur Instagram la veille de Noël, la star de « Drivers License » a montré aux fans un extrait d’un premier exemple de son écriture sous la forme de « the bels », à côté d’une photo d’elle enfant vêtue d’une robe de Noël, tenant un microphone.

« En l’honneur du réveillon de Noël, puis-je vous présenter ma toute première chanson de Noël » les bels « écrite par moi, j’ai cinq ans lol », a-t-elle écrit. « Joyeuses fêtes!!! »

Le morceau lui-même présente les pincements d’un violon synthétisé et un rythme préprogrammé tandis que Rodrigo, cinq ans, chante : « » Ho ho ho ho ho, attendez les cloches / Attendez que les cloches du traîneau du Père Noël sonnent » et » Rouge et vert comme une reine de Noël / Rendez les vacances spéciales pour moi.

Rodrigo lève le rideau sur une année monumentale qui a commencé avec elle serrant la première place sur le Graphiques britanniques avec son succès « permis de conduire » pendant neuf semaines. Son premier album SOUR, contenant également les singles « good 4 u » et « brutal », a également dominé les charts lors de sa sortie en mai et a été nominé pour sept Grammys, dont l’album de l’année et le meilleur nouvel artiste.

Elle entamera sa première tournée principale en mai 2022, amenant Baby Queen dans un créneau de soutien pour la partie britannique de la tournée, tandis que Holly Humberstone viendra pour la jambe américaine.

À la suite d’informations selon lesquelles des fans se retrouveraient dans des files d’attente de 90 000 personnes en essayant d’acheter des billets, Rodrigo a expliqué publiquement pourquoi elle ne jouait pas encore dans les arènes. « Je ne pense pas que je devrais sauter d’étapes », a-t-elle déclaré, reconnaissant qu’il s’agirait de la première tournée phare de sa carrière.

Toute la partie britannique de la tournée, qui la verra affronter l’Eventim Apollo de Londres, d’une capacité de 5 000, est à guichets fermés.

