Olivia Rodrigo partage un nouveau film de concert, Sour Prom

Olivia Rodrigo a partagé un film de concert sur le thème du bal à l’appui de son premier album, Sour. Intitulé à juste titre Sour Prom, le film a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Rodrigo hier soir (29 juin) à 23h30, heure de l’Est des États-Unis (4h30 le 30 juin BST). Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Décrit dans un communiqué de presse comme “l’expérience de bal alternative ultime”, Sour Prom propose un set live complet de Rodrigo interprétant des coupes sélectionnées de Sour.

Rodrigo a également organisé une soirée d’avant-première 30 minutes avant la diffusion du film, répondant aux questions des fans et partageant des histoires en coulisses sur le film.

Aigre est sorti en mai via Polydor/Geffen, et présentait les singles « Drivers License », « Déjà vu » et « Good 4 U ».

Typique de la réponse au disque, le NME a surnommé l’album “un chef-d’œuvre presque à la fois confiant, cool et exaltant de réalité”, appelant Rodrigo “[an artist] nous allons vivre avec pour les années à venir ».

“Permis de conduire” a été un succès immédiat lors de sa sortie en janvier, devenant viral sur TikTok, gagnant les éloges de Taylor Swift et stimulant des reprises de jxdn et Travis Barker, Yungblud et Kelly Clarkson (et une reprise de “Jealousy, Jealousy” de Brie Larson).

De plus, Rodrigo a interprété une multitude de singles Sour à la télévision de fin de soirée, tels que Fallon et SNL, ainsi que pour le Grammy Museum.

Elle a déclaré à NME que la réponse à sa chanson en petits groupes était “absolument surréaliste” et que “toute la reconnaissance de la chanson est au-delà [her] rêves les plus fous”.

Ailleurs, Rodrigo continue de dominer au Royaume-Uni, où elle a récupéré le double graphique. Sour du phénomène adolescent américain, publié par Geffen, est revenu au n ° 1 du classement officiel des albums britanniques pour une troisième semaine, tandis que son single à succès, “Good 4 U” est entré dans une cinquième semaine au sommet du classement officiel des singles britanniques. Le succès du single à succès et de son album parent est alimenté par les flux.

Achetez ou diffusez Sour.