Olivia Rodrigo portait du Saint Laurent au gala de l’AMMP : trop osée ou juste adorable ? 10z viral

Voici plus de photos du gala d’ouverture de samedi soir pour l’Academy Museum of Motion Pictures à LA. L’ambiance était très élitiste, et j’ai l’impression que c’était probablement le billet le plus chaud de la ville pendant près de deux ans. Il y avait un bon mélange de starlettes, de jeunes vedettes, de personnalités hollywoodiennes établies et de nouveaux venus. Olivia Rodigo a reçu une invitation et elle a décidé d’y assister… et de vraiment montrer sa silhouette. Wow, elle est absolument magnifique. Elle portait cette robe Saint Laurent osée. J’aurais probablement dit que c’était trop pour quelqu’un d’autre, mais c’est le moment pour Olivia de se définir comme autre chose que “la jeune chanteuse à l’ambiance vintage”. Elle est glamour aussi !

Issa Rae dans Alexandre Vauthier… elle est belle et elle a une belle silhouette, mais était-ce la robe pour montrer sa beauté et sa silhouette ? Je pense que cela la rend un peu carrée – surtout avec ces épaulettes – et j’aurais adoré la voir dans une couleur plus vive.

Ma Némésis Laura Dern avait l’air affreuse et j’en adore chaque minute ! Dern portait Roland Mouret, un designer qui fait généralement beaucoup de structure. La partie décolleté / épaules dénudées est très bonne, mais la robe est une catastrophe absolue de la poitrine vers le bas. Elle a l’air si déséquilibrée et inélégante !! Hahaha. Y a-t-il quelque chose de mieux que lorsqu’une personne que vous n’aimez pas essaie d’avoir un grand moment de mode et qu’elle ressemble à un torchon scintillant ?

Kate Hudson en Louis Vuitton. C’est horrible. Chaque partie, même la jupe ne peut être rachetée.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.

Lien source