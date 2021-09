Olivia Rodrigo porte sa robe la plus risquée à ce jour pour l’événement du musée de l’Académie

Bon 4 elle.

C’est indéniable Olivia Rodrigo est connue pour sa musique en tête des charts et son style électrisant. Depuis le début de son album Sour plus tôt cette année, la pop star a continué à défoncer le tapis rouge. Qu’elle adopte un look grunge des années 90 ou opte pour quelque chose de froufrous et de féminité, elle n’a pas raté une miette.

Le samedi sept. Le 25, la sensation de 18 ans a porté son flair pour la mode à un tout autre niveau lorsqu’elle est sortie dans sa tenue la plus risquée à ce jour au gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures.

Pour l’événement étoilé, Olivia a fait tourner les têtes dans une élégante robe bustier noire de Saint Laurent. Mais malgré la silhouette classique, qui drapait élégamment et épousait les courbes de la pop star, la pièce était tout sauf basique.

Le design comportait un décolleté plongeant spectaculaire avec des bords en forme de vague, ainsi qu’une fente à la cuisse. Le meilleur détail de tous, cependant : la robe comprenait des poches !