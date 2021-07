Olivia Rodrigo porte un Chanel vintage pour visiter la Maison Blanche

C’est ainsi que Rodrigo est arrivé à la Maison Blanche et du côté droit, le costume sur le podium des années 90.

Il n’y a rien de plus classique qu’un tweed Chanel. Alors Olivia avait raison avec ce choix, sa tenue a un mélange de couleurs rose, noir, rouge, bleu et blanc. C’est un look emblématique que nous avons vu sur des personnalités comme Jackie Kennedy.

Olivia Rodrigo à la Maison Blanche. (Chip Somodevilla / .)

Le chanteur de ‘good 4 u’ accompagnait la tenue avec un mini sac Amina Muaddi noir et plein de bagues. En plus de donner une conférence de presse, de rencontrer Biden et le Dr Fauci, la mission de Rodrigo à la Maison Blanche était enregistrer des vidéos où vous rapportez les données réelles des vaccins sensibiliser les plus jeunes.