Olivia Rodrigo prête à se produire aux BRIT Awards 2021

Olivia Rodrigo n’aura pas besoin de son permis de conduire pour traverser l’étang, où elle se rendra aux BRIT Awards 2021.

La hitmaker de 18 ans a annoncé mardi 27 avril qu’elle était la dernière addition à la liste des interprètes avec une maquette intelligente de son «permis de conduire britannique», écrivant sur Instagram: «Ma première fois au Royaume-Uni et moi Je vais jouer au @brits omg. tellement excité que je ne peux guère attendre!

Rodrigo Billboard Hot 100 n ° 1 premier single à succès «Drivers License» est la plus grande chanson du Royaume-Uni de 2021 (à ce jour) après avoir passé neuf semaines au premier rang du classement officiel des célibataires britanniques, ce qui en fait le premier single du Royaume-Uni en 15 ans. Son premier album très attendu Sour sortira le 21 mai, 10 jours après sa performance aux BRIT Awards.

Les BRIT Awards ont taquiné sa performance lundi avec un indice inspiré de One Direction. Le compte officiel de la remise des prix a écrit les paroles des paroles des paroles du groupe britannique de garçons «Olivia» («L’été et les papillons, tous appartiennent à votre création…»), avant d’envoyer une série cryptique d’emojis faisant allusion à «Permis de conduire» et sa suite -up single «Deja Vu». Il a ensuite fait allusion à ce dernier en écrivant: «Comment ça s’appelle quand on a l’impression d’être ici et d’avoir fait ça avant? Demander un ami…. »

Aux BRIT Awards 2021, Rodrigo rejoindra les artistes déjà annoncés Arlo Parks, Dua Lipa, Griff, Headie One et Rag’n’Bone Man and P! Nk aux côtés du Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir.

«Je suis tellement excité que ma première fois au Royaume-Uni soit passée aux BRIT! Mes fans britanniques ont été au-delà de mon soutien, et je suis tellement excité de jouer pour eux sur cette scène emblématique », a déclaré Rodrigo dans un communiqué de presse.

Les BRIT Awards 2021 aura lieu le mardi 11 mai à l’O2 Arena de Londres. Les 4 000 spectateurs attendus ne seront pas socialement distancés ou tenus de porter un masque facial dans l’arène, ce qui en fait le «premier grand événement musical en salle à accueillir à nouveau un public en direct – un moment charnière dans le retour de la musique live à grande échelle», selon à une déclaration de l’émission.

Environ 2 500 billets seront offerts par l’industrie de la musique de disque à des «travailleurs clés» – le terme britannique pour «travailleurs essentiels» – dans la grande région de Londres. Les 1 500 billets restants seront disponibles à l’achat par les artistes nominés et interprètes et leurs équipes, les labels de soutien, les partenaires de gestion et de spectacle et les sponsors.

Sour d’Olivia Rodrigo sort le 21 mai et peut être précommandé ici.