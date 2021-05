Olivia Rodrigo publie la vidéo en direct de “Favorite Crime” pour la deuxième partie de Vevo Lift

Vevo a publié une interprétation en direct de Olivia Rodrigo “crime préféré” comme deuxième représentation de sa série LIFT. La vidéo du chanteur/compositeur multi-platine et acclamé par la critique a été tournée sur pellicule.

“crime préféré” sera le seul visuel du morceau après la sortie du premier album très attendu d’Olivia, SOUR, qui est maintenant disponible sur Geffen Records. Vevo a également récemment annoncé qu’Olivia était leur premier artiste LIFT de 2021 et a dévoilé une performance live de son single certifié RIAA Gold, “déjà vu,” qui a également été tourné sur pellicule.

Le programme LIFT de Vevo met en relation des artistes émergents et très prisés avec des publics du monde entier à travers du contenu vidéo musical. Lancé en 2011, le programme de développement des artistes de Vevo met en lumière les nouveaux talents les plus récents du monde. Les anciens élèves de Vevo LIFT incluent des personnes comme Billie Eilish, Doja Cat, Halsey, Khalid, Jorja Smith, YUNGBLUD, et plus encore.

«Nous sommes ravis de lancer notre programme LIFT 2021 avec Olivia», déclare JP Evangelista, SVP, Contenu, Programmation et Marketing, Vevo, «Nous avons observé la montée en puissance d’Olivia depuis la sortie très attendue du clip de ‘permis de conduire’. et nous étions impatients de collaborer et de créer du contenu avec elle. Travailleur acharné et dévoué à son métier, nous ne pouvions pas penser à une artiste plus méritante pour lancer le programme de cette année. Les visuels vraiment uniques que nous avons créés pour ces chansons sur film présentent le talent d’Olivia à ses fans d’une manière qu’ils n’ont jamais vue auparavant.

« crime préféré » et « deja vu » sont deux superbes morceaux remarquables de AIGRE et suivez le single original monumental et record d’Olivia, “le permis de conduire,” qui a vu le chanteur/compositeur entrer dans l’histoire de l’industrie musicale en battant de nombreux records mondiaux de streaming sur Spotify et Amazon Music. “permis de conduire” a également fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Hot 100, occupant la première place pendant huit semaines consécutives et devenant la première chanson en 2021 à atteindre un milliard de flux mondiaux au total et à être certifiée RIAA à Gold, Platinum et double- Platine.

Achetez ou diffusez SOUR.