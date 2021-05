Olivia Rodrigo publie Sour, partage la version en direct de Assez pour vous

La star de l’évasion et auteure-compositrice-interprète acclamée par la critique Olivia Rodrigo a sorti son premier album, Aigre, via Geffen Records. En plus des 11 titres de l’album, Rodrigo a également partagé une vidéo pour une interprétation acoustique de sa chanson «Assez pour toi».

Tout au long de l’album, la musicienne de 18 ans affiche son incroyable talent pour capturer des émotions complexes dans des chansons pop dynamiques et percutantes. L’album, entièrement co-écrit par Rodrigo, incarne une forme minimaliste mais fascinante d’alt-pop, chaque chanson étant centrée sur la narration magnifiquement détaillée de l’artiste basé à Los Angeles, sa voix narrative incroyablement originale et son audace indéniable.

Pour Rodrigo, l’une des plus grandes joies de la vie vient de puiser délibérément dans son chagrin le plus profond. «Il n’y a rien de tel que de s’asseoir au piano dans ma chambre et d’écrire une chanson vraiment triste», a-t-elle partagé dans un communiqué. «C’est vraiment mon truc préféré au monde; c’est tellement inspirant de voir ma musique affecter les gens et peut-être les aider à se sentir moins seuls aussi. »

“Je suis également fasciné par l’idée d’une relation qui tourne mal – comment une personne que vous aimiez tant et à qui vous avez dit tous vos secrets peut devenir la personne que vous ne supportez pas”, explique Rodrigo à propos du titre de l’album. «Pour moi, le but de toute musique est de prendre ces sentiments compliqués et de les extérioriser de manière à ce que les gens se sentent vus.»

Même selon les normes d’aujourd’hui, l’ascension fulgurante de Rodrigo vers l’idole de la pop était sans précédent. Son premier single triple platine, «permis de conduire», a été classé n ° 1 sur le Billboard Hot 100, occupant la première place pendant huit semaines consécutives et devenant le premier en 2021 à atteindre un milliard de flux mondiaux.

Le single est également le premier cette année à être certifié RIAA aux niveaux or, platine, double et triple platine, sans parler de la première place au Top 40 radio pendant cinq semaines consécutives et du voyage le plus rapide vers la première place. pour une artiste féminine pour la première fois.

En dépit d’être au début de sa carrière, Rodrigo a franchi une autre étape dont la plupart des artistes rêvent, elle s’est produite sur Saturday Night Live le 15 mai, et a fait ses débuts avec son nouveau single «good 4 u», qui a montré son son de spiker.

“La collection de 11 chansons sert de clé à l’esprit et à l’âme de l’une des nouvelles figures les plus excitantes de la musique pop alors qu’elle navigue dans le chagrin, la maturité et le paysage instable de l’éducation des médias sociaux de la génération Z,” écrit Billboard.

Achetez ou diffusez Sour, dès maintenant.