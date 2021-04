Olivia Rodrigo publie une vidéo rétrospective pour son dernier single «  Deja Vu  »

Le tourbillon d’un an de l’auteure-compositrice-interprète Olivia Rodrigo ne fait que commencer. La chanteuse vient de sortir son dernier single « Deja Vu » comme suite à son premier single explosif et record « Le permis de conduire. » Écoute le ici.

Les deux titres apparaîtront sur son prochain album, actuellement sans titre, sorti le 21 mai via Geffen Records.

«Alors, quand vas-tu lui dire / Que nous avons fait ça aussi? Elle pense que c’est spécial / Mais tout est réutilisé / C’est l’émission dont nous avons parlé / Vous a joué les chansons qu’elle chante maintenant / Quand elle est avec vous / Avez-vous déjà vu quand elle est avec vous? » Rodrigo appuie sur «Deja Vu» au-dessus de la production lourde de basse du morceau.

Le morceau a été écrit et produit avec le proche collaborateur du chanteur Dan Nigro, qui a également travaillé sur «Drivers License». Bien que ce ne soit pas une chanson d’accompagnement, «Deja Vu» met le talent de Rodrigo pour communiquer des émotions complexes d’une manière accessible à travers son écriture.

«Le concept de déjà-vu m’a toujours fasciné et j’ai pensé que ce serait cool de l’utiliser dans une chanson autour des sentiments complexes après la fin d’une relation», dit Rodrigo. «J’ai commencé à écrire et à enregistrer« deja vu »l’automne dernier et je me suis tellement amusé à créer les différentes mélodies et textures sonores que vous entendez tout au long.»

Le morceau est accompagné d’un clip vidéo réalisé par Allie Avital qui donne vie à ses paroles. Le visuel met en vedette Rodrigo et sa co-star Talia Ryder. Dans ce document, la musicienne et actrice de 18 ans roule sur l’autoroute en se remémorant la façon dont des moments spéciaux avec un autre significatif peuvent être reconditionnés pour leur prochaine relation. Elle écrase quelques téléviseurs et la vidéo brouille les frontières entre Rodrigo et la nouvelle femme.

Avec «Deja Vu» et «Drivers License» dans le monde, Rodrigo a construit une base solide sur laquelle construire son premier album complet. Bien que leur contenu soit similaire, la présentation et la livraison des idées présentées sur chaque piste offrent une polyvalence dans son art.

«Cela m’a en quelque sorte soulagé la pression du suivi du« permis de conduire »puisque nous l’avions prévu si longtemps à l’avance», a déclaré Rodrigo à Heat Radio de «Deja Vu», qui a été sélectionné comme single en septembre. «Mais ce n’est certainement pas du tout un« permis de conduire », ce dont je suis très content. Je ne voulais pas me classer dans cette catégorie de truc de «fille triste de ballade». C’est définitivement un peu différent et un peu bizarre. J’espère vraiment que les gens l’apprécieront.

En janvier, Rodrigo est devenu le premier grand moment de l’année dans la musique pop en tant que «Le permis de conduire»A battu des records consécutifs quelques jours après sa sortie. La piste a passé huit semaines au n ° 1 du Billboard Hot 100 et en est actuellement à sa 11e semaine dans le top 5 du classement.

Le premier album d’Olivia Rodrigo sort le 21 mai, précommandez-le ici.