Olivia Rodrigo réalise le plus jeune single britannique et le double des charts d’albums

Olivia Rodrigo a décroché un doublé notable au Royaume-Uni, battant ainsi des records alors que son premier album Sour s’ouvre au n ° 1 et “Good 4 U” devient son deuxième single en tête des charts. L’artiste révolutionnaire devient ainsi le plus jeune artiste solo de l’histoire des charts britanniques à réaliser ce doublé, à 18 ans et trois mois.

L’Official Charts Company rapporte que les unités graphiques combinées de la première semaine de 51 000 pour Sour lui donnent la plus grande semaine d’ouverture pour un premier album depuis Divinely Uninspired To A Hellish Extent de Lewis Capaldi en mai 2019. C’est aussi la plus grande première semaine de 2021 pour tout album sur le marché britannique, dépassant les 42 500 des Foo Fighters pour Medicine At Midnight en février.

Le dernier artiste à atteindre le numéro 1 simultanément avec son premier album et son single simultané était Sam Smith, avec In The Lonely Hour et le morceau « Lay Me Down ». Sour a accumulé un total de 45,7 millions de flux de pistes au cours de sa première semaine au Royaume-Uni, un nouveau record de tous les temps pour un premier album.

“Good 4 U” a fait ses débuts au n ° 2 du classement officiel des célibataires de la semaine dernière et se hisse maintenant au sommet avec de nouvelles ventes de 117 000, dont 13,5 millions de streams. Comme sur le Billboard Hot 100, le nouveau succès fait suite au premier single n°1 de Rodrigo avec “Drivers License” en janvier. Cette piste a dominé le classement américain pendant huit semaines et le compte à rebours britannique pendant neuf.

Elle a d’abord fait le classement des singles au Royaume-Uni en janvier 2020 avec “All I Want”, qui a atteint la 72e place le mois suivant, puis a été reclassée un an plus tard, entrant à un nouveau sommet de la 32e.

La présence de Rodrigo dans les charts des singles au Royaume-Uni cette semaine ne s’arrête pas là non plus, car deux morceaux de l’album enregistrent des ventes suffisantes pour entrer dans le Top 10 : “Déjà Vu”, qui figure dans les charts depuis la mi-avril, atteint ce niveau supérieur au sol pour la première fois, grimpant 11-4, tandis que «Traitor» est nouveau au n ° 8.

