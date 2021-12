Olivia Rodrigo reconnue comme l’artiste de l’année par TIME

Olivia Rodrigo a été nommé artiste de l’année par TIME pour 2021 avant la révélation annuelle de la personne de l’année de la publication.

La musicienne de 18 ans a immédiatement marqué les esprits cette année lorsqu’elle a sorti en janvier son premier single. « Le permis de conduire » et est immédiatement devenu viral. Le morceau l’a propulsée au sommet du Billboard Hot 100, y restant pendant huit semaines et faisant d’elle la plus jeune artiste solo à avoir fait ses débuts à la première place du classement.

Rodrigo a poursuivi ce succès avec « Déjà vu » et le sommet des charts pop-punk « bon 4 vous, » ainsi que son premier album « AIGRE. » Le record complet a battu le record mondial Spotify de la plus grande semaine d’ouverture d’un album d’une artiste féminine et a dominé les charts aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et plus encore.

« Rodrigo a le don de choisir le meilleur du passé, qu’il s’agisse d’une chemise bien usée, du retour fané d’une guitare ou de l’intensité du premier amour, et de trouver la bonne façon de le situer dans le présent », Lucy Feldman de TIME a écrit pourquoi la star avait reçu cet honneur.

« Ses chansons ont touché un public de tous âges, en grande partie parce qu’elle rend l’adolescence si viscéralement: elle est pleine de ressentiment, bouillonnante, écrasée, démangeant de grandir déjà. »

« SOUR » a également été nommé meilleur album de 2021 par Billboard et Rolling Stone, tandis que Rodrigo a été nominé dans sept catégories aux Grammy Awards de l’année prochaine, y compris le meilleur nouvel artiste, l’album de l’année, l’enregistrement de l’année et la chanson de l’année pour « Permis de conduire ».

Rodrigo a annoncé sa première tournée mondiale plus tôt cette semaine (6 décembre), qui emmènera l’artiste à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni l’année prochaine. Elle sera rejointe aux dates par des actes de soutien Gracie Abrams, Holly Humberstone, et Bébé Reine.