Olivia Rodrigo, Remi Wolf et Fletcher rejoignent la classe Forbes ’30 Under 30′ 2022

Les 30 moins de 30 ans de Forbes Classe de 2022 a été annoncé et sa catégorie musique regorge de jeunes artistes atteignant des sommets de normes de l’industrie grâce à leur travail. Rejoindre la liste annuelle cette année sont Olivia Rodrigo, Willow Smith, Fletcher, Rémi Loup, Chelsea Cutler, et plus encore.

La liste, intitulée « À quoi ressemble l’avenir et les personnes qui le réalisent », a été constituée par un panel de juges comprenant Miley Cyrus, Justin Lubliner, Tayla Parx et Phil Quist.

« Peu d’artistes ont connu une année 2021 plus importante que la superstar de la pop adolescente Olivia Rodrigo. Le premier album de l’actrice Disney’Aigre’ a consolidé sa place d’album de rupture préféré des États-Unis, faisant ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 », a écrit Forbes à propos d’Olivia Rodrigo, 18 ans.

«Pour son succès et sa portée, Rodrigo a figuré dans un message d’intérêt public sur le vaccin de la Maison Blanche aux côtés du président Joe Biden, a remporté trois MTV VMA, dont celui du meilleur nouvel artiste, et a été nominée pour sept Grammy Awards 2022.»

Smith, 21 ans, a été récompensée pour la sortie de son quatrième album studio Dernièrement je ressens tout en juillet avec des morceaux avec Tierra Whack et Avril Lavigne.

Forbes a également souligné le musicien pop Fletcher, 27 ans, qui a réinventé le classique de Katy Perry « I Kissed A Girl » sur le single récemment sorti « filles filles filles, » à travers le prisme de la communauté LGBTQ+.

« Forbes 30 under 30. J’ai des larmes de gratitude en écrivant ceci », a écrit Fletcher sur les réseaux sociaux. « Voici le pouvoir de manifester votre réalité, de croire en vous-même et de suivre exactement où votre cœur veut être. Merci [Forbes Under 30]. Honoré est un euphémisme. J’ai pleuré. »

La liste des musiciens de cette année défie les genres. Les stars du R&B Giveon et Tinashe, les puissances du hip-hop Jack Harlow, Baby Keem et Lil Durk ainsi que des artistes qui brouillent les catégories comme The Kid Laroi et Iann Dior sont également présentés.

« La communauté des moins de 30 ans continue d’être une véritable méritocratie qui reflète l’Amérique dans laquelle nous vivons aujourd’hui », a déclaré Alexandra Wilson, rédactrice en chef de Forbes Under 30.

«Malgré les défis persistants posés par la pandémie et les inégalités sociales ici aux États-Unis, ces jeunes innovateurs se sont engagés à ouvrir la voie à une voie à suivre qui nous profite à tous.»

