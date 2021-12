Olivia Rodrigo remporte les prix Or et Platine de la RIAA 2021

La Recording Industry Association of America, mieux connue sous le nom de RIAA, a annoncé Olivia Rodrigo en tant que figure de proue des prix de certification or et platine de la RIAA 2021.

La chanteuse et compositrice de 18 ans est en tête des meilleurs albums certifiés avec ses débuts double platine Aigre. Elle a également le meilleur single certifié de l’année avec son premier single officiel « Le permis de conduire», qui a été certifié quatre fois platine depuis sa sortie révolutionnaire en janvier. Les deux versions sont arrivées via Geffen Records.

« Avec une autre année de grandeur Gold & Platinum dans les livres, c’est incroyable de voir comment ce programme parvient à surprendre et à se réinventer sans cesse », a déclaré le président et chef de la direction de la RIAA, Mitch Glazier, dans un communiqué.

« Moins de 100 enregistrements ont été certifiés en 2021 sur plus de 100 millions de morceaux sortis – couvrant la diversité de notre industrie, de la pop au rap en passant par la country et le latin, le tout couronné par le premier enregistrement de vacances à frapper Diamond dans l’histoire du programme. Félicitations à ces artistes incroyables et aux équipes du label qui travaillent chaque jour pour les aider à atteindre le sommet !

Justin Bieber et Moneybagg Yo ont tous deux décroché des disques de platine avec Justice et A Gangsta’s Pain, respectivement. Ailleurs, des certifications d’album d’or ont été décernées à Kanye West (Donda), Maroon 5 (Jordi), Lil Baby & Lil Durk (La voix des héros), et plus encore.

Karol G a reçu un certain nombre de certifications, dont le meilleur album latin certifié pour KG0516. L’album, sorti via Universal Music Latin Entertainment, a été certifié 11x multi-platine – atteignant le statut de diamant. Le single « EL MAKINON » assisté par Mariah Angeliq est le meilleur single latin certifié avec un statut multi-platine 11x.

Sur les innombrables disques et singles partagés en 2021, seuls 98 singles et 16 albums ont reçu des certifications or ou platine, indiquant la vente équivalente de plus de 500 000 unités pour les premiers et 1 000 000 unités pour les seconds.

Diffusez ou achetez Sour d’Olivia Rodrigo.