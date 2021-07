Olivia Rodrigo revendique la meilleure chanson et album dans les données du premier semestre 2021 au Royaume-Uni

Olivia Rodrigo a décroché deux autres réalisations notables au cours de son année stellaire, alors qu’elle revendique la plus grande chanson et album du Royaume-Uni du premier semestre 2021.

De nouvelles données de l’Official Charts Company marquent le milieu de l’année des ventes, jusqu’à la fin juin, et montrent que Rodrigo dirige la liste des singles avec “Drivers License” et l’enquête sur les albums avec Sour.

L’album a maintenant passé six semaines dans les charts britanniques, dont le premier, le deuxième et le cinquième occupaient la première place. L’OCC rapporte qu’il a maintenant des ventes de cartes de 170 000, dont 79% proviennent de ventes équivalentes en streaming. Les 21 % restants sont constitués de ventes sur CD et cassettes (18 %) et de téléchargements (3 %). Il n’y a pas encore de composante vinyle dans ces chiffres, mais cela changera lorsque le disque sortira dans ce format le 20 août.

Lorsque Sour a fait ses débuts au sommet du classement britannique, il a réalisé la plus grande semaine d’ouverture de 2021 à ce jour au Royaume-Uni, avec 51 000 ventes de graphiques. Il se situe actuellement au n ° 2, après avoir passé toute sa vie dans les deux premières places du classement. Rodrigo est également devenu le plus jeune artiste solo à atteindre les numéros 1 simultanés sur les singles britanniques et les charts d’albums, avec “Good 4 U” en tête du compte à rebours des singles cette semaine-là.

Future Nostalgia de Dua Lipa atterrit à la deuxième place sur la liste des honneurs de l’album “à mi-temps”, avec Fine Line de Harry Styles à la troisième place. reineLes Greatest Hits incroyablement durables se classent au n ° 4, avec Shoot For The Stars Aim For The Moon de Pop Smoke au n ° 5.

« Permis de conduire » a maintenant dépassé le seuil du million de ventes de cartes, avec des ventes combinées de 1,03 m. Le total composite comprend 123 millions de flux. La chanson a passé neuf semaines au n ° 1 au Royaume-Uni, la plus longue course pour un premier single depuis “Crazy” de Gnarls Barkley en 2006.

« Wellerman » de Nathan Evans est la deuxième chanson la plus populaire de la période de six mois, avec Tiesto au troisième rang avec « The Business ». Lil Nas X est quatrième avec « Montero (Call Me By Your Name) » et « Save Your Tears » de The Weeknd est à la cinquième place.

Achetez ou diffusez Sour d’Olivia Rodrigo.