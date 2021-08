Olivia Rodrigo signe un accord mondial avec Sony Music Publishing

Sony Music Publishing a signé un “accord global” avec la créatrice de Sour Olivia Rodrigo, ont annoncé les parties.

Sony Music Publishing – qui possède ou gère désormais plus de cinq millions de chansons, précise Sony Group Corporation dans son rapport sur les résultats hier – a dévoilé l’accord avec Olivia Rodrigo, née en Californie à Murrieta, via un communiqué officiel. La majorité du message d’annonce met en évidence le succès commercial de l’effort Sour de 18 ans, qui est devenu disponible pour les fans le 21 mai.

A 10 semaines de la sortie du projet de 11 pistes et 35 minutes, “Good 4 U” occupe toujours la cinquième position du classement mondial Top 200 de Spotify (pour le mercredi 4 août), avec “Traitor”, “Deja Vu, » et « Permis de conduire » se classaient respectivement 17e, 22e et 26e. Au total, Rodrigo compte environ 58 millions d’auditeurs mensuels sur le service basé à Stockholm, avec “Good 4 U” ayant accumulé jusqu’à présent un nombre impressionnant de 680,15 millions de flux.

Olivia Rodrigo a abordé son accord avec Sony Music Publishing dans une brève déclaration, relatant : « Il n’y a rien que j’aime plus que l’écriture de chansons ; c’est ce que je préfère au monde et je suis ravi de travailler avec l’équipe de Sony Music Publishing.

De plus, le directeur SMP d’A&R Thomas Krottinger, le vice-président directeur de la création Jennifer Knoepfle, et le président-directeur général Jon Platt ont fait l’éloge de Rodrigo dans leurs propres déclarations, Platt faisant référence à l’actrice High School Musical: The Musical: The Series comme “une fois -le talent d’une génération. »

“Olivia est un talent unique dans une génération avec le cœur d’un véritable auteur-compositeur – il n’y a pas de limite à ce qu’elle peut accomplir”, a déclaré Platt dans son intégralité. « Avec toute l’équipe de Sony Music Publishing, nous sommes impatients de soutenir l’incroyable talent artistique d’Olivia et de créer les meilleures opportunités pour ses chansons alors qu’elle entame ce nouveau chapitre passionnant. »

Knoepfle, pour sa part, a déclaré : « Ce qui me frappe le plus chez Olivia, c’est son incroyable capacité à raconter des histoires. Chaque chanson de SOUR raconte un récit qui lui est à la fois unique et auquel tant de personnes peuvent s’identifier. Elle a le don des mots, et nous avons la chance de la soutenir dès le début de ce qui sera sûrement une longue et fructueuse carrière. »

Malgré ces remarques et le succès éclatant de Rodrigo, Sour n’a pas été sans controverse, car certains fans ont accusé l’artiste d’avoir plagié Elvis Costello sur “Brutal” – incitant finalement Costello lui-même à peser sur la question. De plus, Rodrigo il y a environ un mois a discrètement ajouté Taylor Swift en tant que co-auteur de “Deja Vu”.

Plus largement, cet accord représente le dernier d’une récente série de pièces remarquables de Sony Music Publishing, qui a élargi son partenariat BeatStars et finalisé un accord d’administration majeur avec Alberts le mois dernier.