Olivia Rodrigo ‘Sour Tour’ officiellement annoncée – Dates aux États-Unis et en Europe

Crédit photo : Geffen Records

Olivia Rodrigo a annoncé les dates de la tournée de son prochain « Sour Tour » en 2022.

Les dates débutent en avril, à commencer par San Francisco, avec plus de 40 villes sur la liste. La tournée traversera l’Amérique du Nord et l’Europe avant de se terminer en juillet. Selon les dates, il y aura même des invités spéciaux qui joueront avec Olivia Rodrigo.

Gracie Abrams apparaîtra du 2 avril au 23 avril, Holly Humberstone apparaîtra du 26 avril au 25 mai et Baby Queen apparaîtra du 11 juin au 7 juillet. Les fans vérifiés peuvent acheter des billets pour les dates maintenant, tandis que le grand public y aura accès en décembre. dix.

Olivia Rodrigo a reçu sept nominations pour les Grammy Awards 2022, dont Record of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album et Best Music Video. Elle est la deuxième plus jeune artiste de l’histoire des Grammy à être nominée pour chacune des quatre grandes catégories la même année.

Olivia Rodrigo ‘Sour Tour’ Dates – États-Unis et EuropeAvril

2 | Bill Graham Civic Auditorium – San Francisco, Californie

5 | Théâtre des nuages ​​– Portland, OR

6 | Théâtre WAMU – Seattle, Washington

7 | Centre sportif Doug Mitchell Thunderbird – Vancouver, C.-B.

9 | Centre UCCU – Salt Lake City, UT

11 & 12 | Salle de bal Mission – Denver, CO

14 | Armurerie – Minneapolis, MN

15 & 16 | Salle de bal Aragon – Chicago, Illinois

19 | Salle de bal des Eagles – Milwaukee, WI

20 | L’usine – Chesterfield, MO

22 | The Andrew J. Brady ICON Music Center – Cincinnati, OH

26 & 27 | Radio City Music Hall – New York, NY

29 & 30 | Massey Hall – Toronto, ON

Peut

3 | Roadrunner – Boston, MA

4 | Hymne – Washington, DC

6 & 7 | Le Met Philadelphie – Philadelphie, PA

9 | Coca-Cola Roxy – Atlanta, Géorgie

dix | Maison Grand Ole Opry – Nashville, Tennessee

13 | Moody Amphitheatre – Irving, Texas

17 | Théâtre fédéral de l’Arizona – Phoenix, AZ

18 | Le Rady Shell à Jacobs Park – San Diego, Californie

20 | Le Chelsea – Las Vegas, NV

21 | Bol Santa Barbara – Santa Barbara, Californie

24 & 25 | Théâtre grec – Los Angeles, Californie

juin

11 | Stadtpark – Hambourg, Allemagne

13 | Verti Music Hall – Berlin, Allemagne

15 | Halle 622 – Zurich, Suisse

16 | Fabrique – Milan, Italie

18 | Palladium – Cologne, Allemagne

19 | Forest National – Bruxelles, Belgique

21 | Zénith – Paris, France

22 | AFAS Live – Amsterdam, Pays-Bas

29 | Live at the Marquee – Cork, Irlande

30 | Parc Fairview – Dublin, Irlande

juillet

2 | O2 Academy Glasgow – Glasgow, Royaume-Uni

3 | O2 Apollo Manchester – Manchester, Royaume-Uni

4 | O2 Academy Birmingham – Birmingham, Royaume-Uni

6 & 7 | Eventim Apollo – Londres, Royaume-Uni