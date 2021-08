Olivia Vedder sort “La fille de mon père” du nouveau film “Flag Day”

Préparez-vous pour le film très attendu Jour du drapeau, Seattle Surf & Republic Records ont sorti “My Father’s Daughter” d’Olivia Vedder de la bande originale du film Flag Day, disponible le 20 août. La chanson a été écrite par Glen Hansard et Eddie Vedder.

Le clip officiel de la chanson présente des images du film sélectionné au Festival de Cannes mettant en vedette et réalisé par le lauréat des Oscars Sean Penn et mettant en vedette sa fille Dylan Penn. Les scènes du film et les paroles de la chanson racontent l’histoire du lien spécial entre père et fille.

Sean Penn déclare : « Après ce flot de chansons magnifiques de Cat Power, Glen Hansard et Eddie Vedder, nous étions sur le point de faire un mix final sur le film quand Ed m’a envoyé Olivia chanter ‘My Father’s Daughter’. C’est devenu juste la cerise parfaite sur le sundae.

La bande originale à venir a trouvé Eddie Vedder réunissant Glen Hansard et le célèbre auteur-compositeur-interprète Cat Power qui contribue à trois nouvelles chansons originales, ainsi qu’à une reprise. Il présente également les débuts d’Olivia Vedder sur deux pistes. Au total, Vedder et Hansard ont collaboré sur huit nouvelles compositions pour la bande originale.

Précommandez la bande originale du film Flag Day.

Liste des pistes de la bande originale du film Flag Day :

« La fille de mon père »

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Olivia Vedder

“Jour du drapeau”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard et Eddie Vedder

“Je pense aux anges”

Écrit par Kristján Kristjánsson

Réalisé par Cat Power

« Tendres miséricordes »

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard et Eddie Vedder

“Plutôt être à la maison”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard et Eddie Vedder

“Je suis une carte”

Écrit par Chan Marshall

Réalisé par Cat Power

“Comme vous le faisiez avant”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard

“Il y a une fille”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Olivia Vedder, Glen Hansard et Eddie Vedder

“J’attendrai”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard et Eddie Vedder

“Je suivrai”

Écrit par Chan Marshall

Réalisé par Cat Power

“Vague”

Écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder

Interprété par Glen Hansard et Eddie Vedder

“Conduire”

Écrit par William Thomas Berry, Peter Lawrence Buck, Michael E. Mills et John Michael Stipe

Interprété par Eddie Vedder

“Rêver”

Écrit par Chan Marshall

Réalisé par Cat Power