Olivia Wilde et Harry Styles se produisent toujours, ils se détendent ensemble au Royaume-Uni ⋆ .

Olivia Wilde et Harry Styles se sont réunis l’automne dernier, et je crois qu’Olivia a chevauché la fin de sa relation avec Jason Sudeikis avec le début de son truc avec Harry. Olivia et Harry semblaient devenir sérieux l’un envers l’autre très vite, et ils vivaient à peu près ensemble pendant qu’ils travaillaient ensemble sur le deuxième long métrage d’Olivia en tant que réalisateur. Une fois la production terminée, Olivia et Harry se sont rendus en Angleterre, où il vit maintenant et où Jason a tourné la deuxième saison de Ted Lasso. Alors Jason et Olivia se sont séparés et tout a fonctionné sur ce front. Pourtant, il y a eu une ambiance étrange ces derniers mois à propos de la relation entre Olivia et Harry. J’ai l’impression qu’il essaie peut-être de le réduire, mais ce n’est que mon hypothèse et je n’ai aucune preuve. Surtout parce que le camp d’Olivia semble insister sur le fait qu’elle et Harry se produisent toujours:

La romance d’Olivia Wilde et Harry Styles continue de fleurir au Royaume-Uni Une source a déclaré à ET que le couple avait passé un certain temps d’arrêt à travers l’étang. «Le tournage pendant une pandémie à Los Angeles était assez consommant», a déclaré la source à propos de Wilde et Styles, qui ont travaillé ensemble sur le prochain film qu’elle a réalisé, Don’t Worry Darling. «Maintenant, ils sont capables de se détendre, de se détendre et de vraiment profiter de quelques moments en tête-à-tête.» Selon la source, le couple a gardé un profil bas et a tendance à éviter les lieux publics. «Leur idée d’un bon moment consiste à faire une longue promenade et à se plonger dans un pub de quartier», explique la source. La source d’ET ajoute qu’Olivia a été coparentale avec Jason Sudeikis, qui est à Londres pour travailler, bien que l’ancien couple vive dans des maisons séparées. La nouvelle a éclaté en novembre selon laquelle Wilde, 36 ans, et Sudeikis, 45 ans, ont annulé leurs fiançailles après sept ans. L’ancien couple – qui partage deux enfants ensemble, son fils Otis, 6 ans, et sa fille Daisy, 4 ans – semble désormais être en bons termes. “Tout [Olivia’s] toujours voulu, c’est pour eux d’avoir un front uni », a déclaré une source à ET le mois dernier. «Ils sont et seront toujours une famille.» La source a ajouté que Wild et Sudeikis étaient de retour «sur la même longueur d’onde». Les enfants sont leur priorité absolue, a ajouté la source, qui a noté que, bien qu’ils avancent tous les deux dans leur vie, ils s’efforcent de se soutenir les uns les autres. “Elle est fière de Jason et très solidaire de lui”, a déclaré la source.

[From ET]

“Le couple a gardé un profil bas et a tendance à éviter les lieux publics.” C’est pourquoi il n’y a pas beaucoup de photos d’eux ensemble au Royaume-Uni. Et croyez-moi, les fans de Harry les recherchaient. C’est pourquoi j’ai dit qu’il y avait une ambiance étrange, comme peut-être qu’ils ne passent vraiment pas beaucoup de temps ensemble. Mais qui sait. Quant à Olivia et Jason… au son de celui-ci, Jason était blessé qu’elle soit passée avec Harry si rapidement, mais je suppose qu’ils ont décidé de ne plus mettre ce drame en public. Ce qui est probablement mieux pour eux, mais… peu importe. J’ai des sentiments étonnamment forts à ce sujet!

