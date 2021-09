Selon le spectateur, Harry a eu un “léger accident sur scène” mais il a rebondi comme un pro.

“Il a glissé et est tombé pendant une seconde”, note l’observateur aux yeux d’aigle, ajoutant: “Il s’est rétabli et a ensuite aspergé la foule d’eau.”

Dans l’ensemble, le témoin oculaire révèle que la première performance de Harry en tournée était inoubliable, d’autant plus qu’il a joué des tubes comme “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar”, “Kiwi” et “What Makes You Beautiful” de One Direction.