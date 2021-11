Olivia Wilde montre la grande poitrine prothétique qu’elle portait pour le costume de Dolly Parton

Olivia Wilde a embrassé chaque partie de Dolly Parton pour son costume d’Halloween. L’actrice et réalisatrice, 37 ans, s’est transformée en icône country dimanche pour des vacances effrayantes, enfilant même de gros seins prothétiques pour compléter le look. Wilde a fait ses débuts avec son costume sur son histoire Instagram, qui comprenait une perruque blonde taquinée, un maquillage bleu et un haut court jaune noué.

« JE [love] vous @dollyparton », a-t-elle écrit à côté d’une photo du costume. La réalisatrice de Booksmart a également partagé une vidéo d’elle-même en train de faire de l’exercice sur un vélo stationnaire dans le costume, faisant exploser le « 9 à 5 » de Parton en arrière-plan alors qu’elle sirotait son verre de vin. « Dans mon esprit, c’est comme ça qu’elle fonctionne », a écrit Wilde en légende de la vidéo, plaisantant en disant qu’elle « est tombée peu de temps après » l’arrêt du tournage.

(Photo : Olivia Wilde)

Capturer les courbes emblématiques de Parton n’est pas facile, mais Wilde a eu l’aide de Sara Moonves, la rédactrice en chef de W Magazine, à qui elle a emprunté un grand ensemble de prothèses mammaires pour compléter le look. Partageant une vidéo d’elle rebondissant dans la poitrine, Wilde a sous-titré la vidéo, « BTS Dolly boobs » et « Merci de m’avoir laissé emprunter votre rack », taguant Moonves.

(Photo : Olivia Wilde)

Wilde a bercé son look au concert « Harryween Fancy Dress Party » de son petit ami Harry Styles au Madison Square Garden de New York, selon la page six du New York Post. Repérée en train de danser à côté de la scène par des spectateurs, Wilde avait l’air de le vivre alors qu’elle et le reste du public de Styles embrassaient Halloween en costume. Wilde et Styles ont rendu public leur relation pour la première fois en janvier 2021 après s’être rencontrés sur le tournage de Don’t Worry Darling après sa séparation de Jason Sudeikis l’année précédente.

Styles a également secoué un certain nombre de costumes au cours de la série de concerts de deux nuits, y compris un costume de clown dimanche et une tenue sur le thème du Magicien d’Oz la veille. Arborant une robe bleue et blanche rendue emblématique par Dorothy de Judy Garland dans le film classique, la chanteuse « Golden » a même porté des pantoufles rouges Gucci assorties pour compléter le costume. Pour terminer le look, Styles a repris « Somewhere Over the Rainbow » de Garland dans son propre style avant de continuer sa setlist régulière de chansons, notamment « Adore You » et « Watermelon Sugar ».