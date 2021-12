Olivia Wilde parle de sa différence d’âge avec Harry Styles et à quel point elle est heureuse

L’actrice et productrice a ajouté que lorsque vous êtes vraiment heureux, peu importe ce que les étrangers pensent de vous, avec quoi constaté que sa relation avec Harry est meilleure que jamais. « Tout ce qui vous importe, c’est ce qui est réel, ce que vous aimez et qui vous aimez. Je suis plus heureux que jamais. Et je suis en meilleure santé que jamais, et c’est merveilleux de ressentir ça« Il ajouta.

Photo © 2021 Backgrid / Le Groupe Grosby

Montecito, Californie

(/ Backgrid / Le Groupe Grosby)

Bien qu’Olivia n’ait pas fait référence directement à Harry, Vogue a déclaré qu’elle avait parlé d’un « ami » qui l’avait accompagnée lors d’un voyage chez ses parents à Washington et que lui a offert des colliers de perles personnalisés avec les noms de ses enfants, ce qui ne ressemble pas tout à fait aux accessoires que porte la chanteuse.