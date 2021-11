Il semble que Olivia WildeLes petits adorent jouer les choses selon le livre.

Le mardi 2 novembre, le réalisateur de Booksmart, âgé de 37 ans, a assisté au défilé de mode Gucci Love Parade 2021 à Hollywood, en Californie. Le lendemain matin, elle a posté des photos sur Instagram d’elle-même toute habillée pour l’événement, y compris une photo de la maison qui offrait un rare aperçu de son fils. Otis, 7 ans, qu’elle partage avec son ex Jason Sudeikis.

Dans l’image, qui a probablement été prise avant le défilé de mode, Otis tourne le dos à la caméra et semble regarder avec amour sa mère, qui sourit largement tout en le regardant. Se tenir à côté d’Olivia sur la photo, et également prendre le selfie, c’est Barbara Burchfield, la bonne amie d’Olivia et co-fondatrice de leur site de vente au détail Conscious Commerce.

« Otis impose un couvre-feu strict », a écrit Olivia en plaisantant sur la photo. Effectivement, la photo donne l’impression que son fils établit des règles de base pour la nuit.