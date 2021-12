Olivia Wilde soutient Harry Styles avec une tenue très « agréable »

« C’était une idée que j’avais en quelque sorte depuis un moment », a-t-il déclaré à Dazed. « J’avais parlé avec quelques personnes proches de moi, comme Molly Hawkins [creative director]. Tout d’abord, je pensais juste que ce serait amusant mais, en réalité, Plaisir concerne plusieurs choses. «

« Ça commence par le vernis à ongles, parce que c’était en quelque sorte la naissance de ce à quoi il servait », a ajouté Harry. « Moi qui voyais une couleur sur une fleur ou un papier peint ou quelque chose du genre et je me disais : « Oh, je veux mettre ça sur mes ongles ». C’était un petit projet amusant, mais pendant la pandémie, et quand nous l’avons finalement nommé Agréable, je me sentais comme si c’était bien plus que du vernis à ongles. »