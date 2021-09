Olivia Wilde soutient Harry Styles dans les coulisses de son concert à Las Vegas

Un témoin a dit à E! News qu’Olivia avait apprécié la performance d’Harry comme n’importe quel autre participant. “J’étais si heureux et j’ai dansé toute la nuit ! C’était si mignon. Il chantait presque toutes les chansons… et passait un bon moment avec les gens autour de lui.”

LAS VEGAS, NEVADA – 04 SEPTEMBRE : Harry Styles se produit sur scène lors de l’ouverture de la tournée de Love On Tour au MGM Grand Garden Arena le 04 septembre 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo par Anthony Pham / via .) (.)

Le concertiste a enflammé ses invités avec des tubes comme “Watermelon Sugar” et “Adore You”. Pour l’occasion, il s’est montré spectaculaire dans un ensemble rose fuchsia signé Gucci Composé d’un gilet scintillant à franges et sequins brodés, d’un pantalon taille haute assorti et de bottes en cuir couleur sable. Tandis que son entourage de danseuses et showgirls arborait des looks total crème.