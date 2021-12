Olivia Wilde tentée de démentir les fausses nouvelles de sa liaison avec Harry Styles… mais ce n’est pas le cas. L’actrice qui a posé pour Vogue, édition de janvier 2022, confie qu’il lui est difficile de résister à corriger les choses qui racontent sa vie privée et sa relation avec le chanteur.

« Évidemment, il est très tentant de corriger une fausse histoire » – a souligné Wilde lorsqu’on lui a demandé s’il voulait parler de sa vie amoureuse. « Mais je pense que vous savez quand vous êtes vraiment heureux », a-t-elle poursuivi, « peu importe ce que les étrangers pensent de vous. Tout ce qui compte, c’est ce qui est réel, ce que vous aimez et qui vous aimez. »

Le deuxième long métrage très attendu d’Oliviawilde n’est même pas encore sorti, mais l’acteur-cinéaste réinvente déjà la machine hollywoodienne et elle est plus heureuse que jamais. https://t.co/ComJOJ44su pic.twitter.com/89IvKYpgN4 – Magazine Vogue (@voguemagazine) 9 décembre 2021

Le couple – qui a confirmé leur romance plus tôt cette année – s’est rencontré sur le tournage du film d’Olivia, Don’t Worry Darling, dans lequel Harry partage la vedette. La nouvelle de la romance est apparue quelques mois après que Wilde et Jason Sudeikis ont annoncé la fin de leurs fiançailles, après deux enfants et dix ans ensemble.

Depuis lors, même si Olivia et Harry ont gardé leur romance privée, ils se sont publiquement soutenus, l’actrice et le réalisateur assistant à divers concerts de la tournée de Harry, et récemment, selon E! News, elle porte un t-shirt avec le mot ‘agréable’ comme déclaration de mode (le nom de la ligne de produits de beauté que la chanteuse a lancée).

Soulignant l’attention que tout le monde a reçue « en tant que société » grâce aux réseaux sociaux, Olivia a également déclaré au magazine qu’elle valorisait les opinions de ses proches et, plus important encore, notant : « Je suis plus heureuse que jamais. Et je suis en meilleure santé que je ne l’ai jamais été, et c’est tout simplement merveilleux de se sentir ainsi. »

Ainsi, Olivia Wilde a tenté de démentir les fausses nouvelles de sa liaison avec Harry Styles.