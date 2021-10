Olivier Giroud a admis qu’il « avait eu plus de mal » à quitter Chelsea qu’Arsenal après son brillant succès à Stamford Bridge, mais a révélé à quel point il était « un peu frustré » par sa sortie des Blues.

L’attaquant français, qui a marqué 39 buts en 119 matches avec les Bleus, a remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa et une FA Cup au cours de son séjour de trois ans et demi à Stamford Bridge.

Giroud a ouvert un nouveau chapitre à Milan cet été après neuf ans et demi à Londres

Giroud a remporté trois trophées majeurs à Stamford Bridge, dont le plus gros prix du football de club en dernier lieu

Cependant, son temps de jeu est devenu limité sous Thomas Tuchel la saison dernière avec Timo Werner et Kai Havertz souvent sélectionnés avant lui, et il a ensuite été vendu à l’AC Milan pour 3,6 millions de livres sterling au cours de l’été.

Le vainqueur de la Coupe du monde a connu un début de vie brillant en Italie, marquant deux buts lors de ses cinq premières apparitions, mais le COVID-19 et les blessures ont depuis freiné sa progression.

Le Français décoré a maintenant mis en lumière talkSPORT sur la difficulté de quitter Chelsea cet été, admettant qu’il l’a trouvé plus difficile que lorsqu’il a quitté Arsenal, où il a passé six ans de sa carrière.

« [I spent] trois saisons et demie là-bas [at Chelsea] », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast de mardi.

« J’ai passé un moment formidable à Arsenal, mais [at Chelsea] Je peux en dire encore plus car j’ai remporté les gros titres.

Giroud a fait un superbe départ à Milan mais COVID-19 et une blessure ont entravé sa progression

« C’était émotionnellement difficile de partir quand j’ai quitté Montpellier et Arsenal, mais encore plus dur [at Chelsea] parce que je n’ai pas joué ces trois derniers mois, c’était donc une preuve pour moi de partir et de relever un autre défi.

«Je me sentais un peu frustré de ne pas jouer les trois derniers mois car j’ai bien contribué au succès de la Ligue des champions en terminant meilleur buteur de l’équipe.

« Mais que puis-je dire ? Nous avons eu tellement de succès et je suis tellement content de la FA Cup, de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. J’ai marqué quelques buts importants.

« C’était difficile de quitter Chelsea et la Premier League, mais en fin de compte, je pense que c’était la meilleure solution pour moi. »

Giroud admet qu’il est satisfait de la façon dont il a commencé son nouveau chapitre en Serie A et il espère pouvoir revenir d’une blessure au dos ce week-end après la trêve internationale.

Après son brillant début de vie en Italie, le Français n’a réussi que cinq apparitions avant d’être mis à l’écart, mais est maintenant presque en pleine forme.

« J’ai très bien commencé la saison, j’ai fait une bonne pré-saison avec des buts », a-t-il déclaré.

Giroud a remporté trois FA Cup avec Arsenal en six ans au club, mais a égalé son nombre de trophées à Chelsea en un peu plus de la moitié du temps

« Mon premier match à San Siro, j’ai marqué un doublé. Je me sens très bien mais après ça j’ai été arrêté dans ma bonne course à cause du COVID.

«Je pense que j’ai commencé trop tôt à cause de COVID parce que j’ai ensuite eu une blessure au dos, quelque chose que je n’avais jamais eu auparavant.

«Je me sentais un peu contrarié car le dos est si important et vous ne pouvez rien faire sans le dos.

« Maintenant, je commence à m’améliorer et je m’entraîne avec l’équipe, alors j’espère que je ne souffrirai plus et j’espère être dans l’équipe pour le week-end. »

