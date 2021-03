Olivier Giroud aussi important pour la France que Kylian Mbappe? talkSPORT a déclaré que la superstar du PSG se débattait sans l’attaquant de Chelsea

La France doit lancer Olivier Giroud pour tirer le meilleur parti de Kylian Mbappe, a-t-on dit à talkSPORT.

Mbappe est l’un des meilleurs jeunes joueurs du football mondial et à seulement 22 ans a beaucoup plus à donner pour le club et le pays.

.

Kylian Mbappe a marqué 16 buts en 41 matchs pour la France

Il est déjà vainqueur de la Coupe du monde et a marqué plus de 150 buts en carrière.

Mbappe a également déjà joué 41 fois pour la France et est sorti du banc lors de sa victoire 2-0 contre le Kazakhstan.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a raté un penalty car il n’a pas réussi à ajouter à ses 16 buts pour son pays.

Et après être tombé à plat dans son camée, l’expert du football européen Lars Sivertsen pense que le jeune attaquant a besoin d’un joueur comme Giroud à ses côtés et se débat sans l’homme de Chelsea.

« Mbappe est sans doute l’attaquant le plus excitant du monde en ce moment, il marque des buts, il est incroyable et vous voulez le jouer tout de suite, mais presque toutes les équipes contre lesquelles ils joueront vont s’asseoir », a-t-il déclaré. Le Trans European Express de talkSPORT.

.

Giroud est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la France

«Ils savent qu’ils ont Mbappe et quiconque part de [Kingsley] Coman et [Ousmane] Dembele et les autres speedsters rapides qu’ils ont.

«Ils vont probablement s’asseoir et c’est pourquoi Giroud est si important pour eux. Vous avez besoin d’un point de référence physique.

«Pour utiliser une phrase consacrée par le temps, vous avez besoin de la possibilité de la mettre dans la table de mixage de temps en temps. Il faut qu’il y ait un point pour mettre la croix étrange.

«Giroud est tellement utile pour être un lampadaire là-dedans, quelqu’un avec qui on peut jouer le ballon et qui revient à peu près là où on le veut.

«Lorsque vous essayez de briser une défense serrée, c’est très important pour [Antoine] Griezmann pour avoir quelqu’un avec qui jouer et Mbappe pour avoir quelqu’un avec qui jouer.

.

Mbappe a raté un penalty pour la France contre le Kazakhstan

«Si tout le monde les poussait et se battait tous Leeds et Bielsa contre eux, oui, vous pourriez jouer à Mbappe à l’avant parce qu’il aurait une tonne d’espace à courir, mais il n’aura pas la plupart des matchs.»

Giroud a été une figure clé de la France au cours de la dernière décennie et son importance a souvent été négligée.

Il a joué 106 fois et marqué 44 buts et faisait partie de leur équipe gagnante de la Coupe du monde.

Seul Thierry Henry [51] a plus de buts pour l’équipe nationale française que l’attaquant de Chelsea.