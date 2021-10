Olivier Giroud dévoile sa relation avec Karim Benzema

13/10/2021 à 19:38 CEST

Joël Xaubet

La relation entre Olivier Giroud et Karim Benzema il a toujours été plongé dans la controverse. Le point le plus tendu de leur relation a été lorsque l’attaquant madrilène, lorsqu’on lui a demandé si Giroud était un meilleur attaquant que lui, a répondu : « On ne peut pas confondre un kart avec une Formule 1. Je suis la Formule 1″. Maintenant avec Benzema de retour dans l’équipe de France, l’attaquant milanais est resté pas de place avec les « bleus ». Malgré cela, Giroud assure que il n’y a pas de ressentiment ou de mauvaise relation avec le madridista.

Dans une déclaration au Guardian, l’ancien Chelsea a assuré que tout au long de sa carrière, ils ont « affronté Karim et il y a toujours eu deux côtés, le pro-Gioud et le pro-Benzema« .

Le Français a nié qu’il y ait eu une quelconque confrontation entre eux : « Nous n’avons aucun problème, j’ai adoré jouer avec lui. La presse a toujours voulu nous confronter, mais cela n’a jamais été vrai. »

Le conflit avec Mbappé, résolu

Les propos de Giroud sur Benzema s’ajoutent à ses déclarations sur sa rencontre avec Mbappé, dont il accuse également la presse : « C’était une toute petite chose, Kylian s’est énervé pendant quelques jours. Nous avons eu une conversation et tout s’est arrangé. « Avec ces mots, il semble que Giroud cherche à signer la paix avec les deux stars de l’équipe de France. Reste maintenant à savoir si Deschamps juge opportun de rappeler l’attaquant milanais.

Pour sa part, Giroud est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, cinq buts derrière Thierry Henry. Cette saison Giroud a démarré du bon pied, il a inscrit 2 buts sur les 3 matchs qu’il a disputés avec Milan.