Olivier Giroud dit qu’Arsenal a besoin de signatures record pour le retour des quatre premiers de la Premier League, car « l’argent joue un rôle énorme », mais soutient l’ancien coéquipier Mikel Arteta en tant que manager

Olivier Giroud a déclaré à talkSPORT que l’ancien club d’Arsenal devait signer plus d’argent s’il voulait revenir dans le top quatre de la Premier League.

Les Gunners ont connu une étonnante course de 17 ans en Ligue des champions sous la direction du légendaire manager Arsène Wenger, mais se sont de plus en plus éloignés de la compétition de haut niveau européenne depuis le départ du Français en 2018.

Arsenal était un habitué de la Ligue des champions pendant le temps de Giroud au club, et il pense que les Gunners doivent continuer à dépenser s’ils veulent revenir

Arsenal a été le plus proche de remporter la Ligue des champions en 2006 lorsqu’il a atteint la finale, mais est maintenant le plus éloigné de la compétition

La campagne actuelle 2021/22 est la première en 27 ans qu’Arsenal n’a aucune forme de football européen, après des huitièmes places consécutives sous Mikel Arteta.

La recrue espagnole a été fortement soutenue par la hiérarchie des Emirats au cours de l’été, dépensant plus que toute autre équipe de Premier League avec une dépense de 149 millions de livres sterling.

Les premiers signes étaient inquiétants pour Arteta avec trois défaites consécutives en championnat, mais des pousses vertes ont commencé à apparaître, avec de nouveaux visages tels que Ben White à 50 millions de livres sterling et Aaron Ramsdale à 24 millions de livres sterling commençant à montrer leur valeur.

Cependant, une place parmi les quatre premiers semble encore loin, Giroud se demandant combien de temps prendra un retour en Ligue des champions.

Giroud est de retour en Ligue des champions avec Milan après avoir aidé Chelsea dans la compétition la saison dernière

Et il dit que les dépenses seront essentielles car, alors qu’Arsenal a dépensé le plus d’argent de l’été sur six joueurs, Chelsea, Manchester United et Man City ont tous dépensé beaucoup d’argent pour une ou plusieurs stars de classe mondiale.

« C’est une bonne question », a déclaré l’attaquant de l’AC Milan et de la France au talkSPORT Breakfast lorsqu’on lui a demandé quel était le calendrier du retour d’Arsenal dans les quatre premiers.

« Je pense que Mikel Arteta a le temps de revenir dans le top quatre.

«Mais parfois, le problème, vous savez, c’est que l’argent joue également un rôle important dans le succès.

« Quand vous voyez Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, ils ont dépensé plus de 80 millions de livres sterling pour Romelu [Lukaku] pour renforcer la ligne avancée et après avoir dépensé beaucoup de millions également l’année précédente.

Olivier Giroud a joué aux côtés de Mikel Arteta à Arsenal et a soutenu ses anciens coéquipiers en tant que patron des Gunners

Chelsea et City ont battu leurs records de transfert cet été et United s’en est approché, mais aucun des deux clubs n’a égalé les dépenses d’Arsenal

« Je pense que l’argent joue un rôle énorme mais c’est le problème avec Arsenal, peut-être qu’ils n’en mettent pas autant que leurs adversaires. »

Arsenal a peut-être eu sa plus grande fenêtre de transfert de tous les temps, mais le meilleur achat, White de Brighton, représentait toujours la moitié de ce que Man City a payé pour signer Jack Grealish d’Aston Villa.

United et Chelsea ont également fait d’énormes dépenses, voyant Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho déménager à Old Trafford pour un montant combiné de 126 millions de livres sterling, tandis que Chelsea a battu son record de transfert avec un transfert de 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku de l’Inter Milan.

Pendant ce temps, l’argent d’Arsenal a été réparti plus équitablement avec six arrivées en équipe première, tandis que le directeur technique Edu s’est occupé de déplacer le bois mort du club.

L’international anglais White était la signature d’Arsenal et il commence à bien se porter après un début désastreux

Après avoir dépensé 50 millions de livres sterling sur White, le prochain gros contrat des Gunners a été de transformer le prêt de Martin Odegaard du Real Madrid en un transfert permanent de 30 millions de livres sterling.

L’arrière droit japonais Takehiro Tomiyasu a également rejoint Bologne pour environ 17,2 millions de livres sterling, 15 millions de livres sterling ont été dépensés pour débarquer Albert Sambi Lokonga d’Anderlecht et l’arrière gauche Nuno Tavares a été signé de Benica pour 8 millions de livres sterling.

Mais les Londoniens du nord ont encaissé environ 28 millions de livres sterling de ventes, Joe Willock déménageant à Newcastle et les Gunners exigeant des frais de prêt de la Fiorentina pour signer Locas Torreira pour la saison.

Ils ont également obtenu l’énorme salaire de 220 000 £ par semaine de Willian sur leur masse salariale alors que le Brésilien retournait à Corinthians avec un transfert gratuit, après avoir résilié mutuellement son contrat.

