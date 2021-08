Olivier Giroud excelle tôt avec l’AC Milan

in

Olivier Giroud a été exemplaire avec l’AC Milan jusqu’à présent. Ce n’est peut-être que la pré-saison, mais le tireur français tire à plein régime. Plus que cela, sa chimie avec les meilleurs joueurs des Rossoneri est déjà assez évidente. Il a été amené pour être un vétéran remplaçant du banc pour un prix modique, ce qui allait toujours être une bonne affaire, mais Giroud pourrait s’avérer être encore plus que cela au début de la saison.

Olivier Giroud exceller avec l’AC Milan

Performances jusqu’à présent

Giroud a participé à quatre matchs de pré-saison à Milan jusqu’à présent. Son premier a commencé avec un bang. Il était de retour dans son pays d’origine en France, jouant à l’Allianz Riviera contre Nice. Giroud est entré en jeu alors que Milan perdait un but, mais a immédiatement marqué d’une tête de marque sur un coup franc. Milan a longtemps lutté avec des occasions de coup de pied arrêté et Giroud est une réponse immédiate.

Les deux matches suivants, contre Valence et le Real Madrid, ont été calmes pour Milan dans son ensemble. Cela étant dit, Giroud s’est retrouvé à créer des opportunités dans son temps limité sur le terrain. Les remplacements constants n’ont pas aidé le déroulement du jeu, mais c’est un événement régulier de pré-saison.

Le match suivant, contre le Panathinaikos, est celui où Giroud s’est clairement démarqué. Il a marqué un doublé assez rapide. Fikayo Tomori, une star grandissante de la défense milanaise, a servi un long ballon brillant qui a été terminé de manière exquise par Giroud à la volée. Peu de temps après, Davide Calabria a fouetté un grand centre dans la surface qui a été soigneusement repoussé par une tête de Giroud après avoir pris un rebond.

Giroud continue de faire ce qu’il fait de mieux : servir de cible à l’intérieur de la surface. La fabrication de jeu de Milan a été solide tout au long du mandat du manager Stefano Pioli, et ils ont maintenant un autre finisseur éprouvé. De toute évidence, cela s’annonce comme une excellente adéquation entre le joueur et le club.

Ce que l’avenir nous réserve

À long terme, il est probable que Giroud soit le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Ce n’est pas un problème, car le Français le savait à l’avance et il a joué un rôle similaire au cours des deux dernières saisons.

Cela étant dit, la santé et la forme physique d’Ibrahimovic ont été une préoccupation toute la saison dernière. Il a également terminé la saison dernière avec une blessure qui lui a fait rater l’Euro 2020. Il n’a pas encore été autorisé à être en pleine forme, il y a donc une chance que Giroud commence la saison de Serie A en tant que titulaire de Milan.

Si tel est le cas, Giroud a une chance de poursuivre sur sa lancée et de permettre à Milan de commencer la saison avec quelques victoires à son actif. Les deux premiers matchs de la saison des Rossoneri se déroulent contre la Sampdoria et Cagliari. Ce seront deux matchs très gagnables, avec des défenses qui peuvent être exposées par le positionnement et la finition clinique de Giroud.

Les deux prochains matchs opposeront la Lazio et la Juventus. Ceux-ci, bien sûr, seront beaucoup plus difficiles. Si Giroud commence effectivement la saison en force et qu’Ibrahimovic a du mal à se remettre en forme, le Français pourrait avoir une chance légitime de devenir le vainqueur du match de Milan.

