Olli Santalahti, plein d’espoir pour l’avenir de BRAVE CF en Europe

SEEF DISTRICT._ Après près de cinq ans d’établissement de sa présence dans le monde, la BRAVE Combat Federation revient en Europe pour son 51e événement le 4 juin, faisant de la Biélorussie la septième destination européenne et la 22e au total.

Tout au long de son expédition mondiale, BRAVE CF a gagné en popularité parmi la communauté des sports de combat et le niveau des combattants a continué d’augmenter.

Plus tôt cette année, la promotion a accueilli une recrue finlandaise de premier plan avec un contrat exclusif de combats multiples pour rejoindre l’écurie du numéro un européen des combattants, numéro un des poids welters et livre pour livre en Europe nordique, Olli “The Amazing” Santalahti.

Il est devenu le dernier ajout nordique à une liste complète de talents européens avec les meilleurs combattants de sa région sous une seule bannière: le numéro un poids moyen David Jacobsson, le numéro un poids welter Zvonimir Kralj et le numéro un poids mouche Abdul. Hussein.

Il est vrai que Santalahti est impressionné par l’expansion stratégique de la promotion à travers le contenu et le niveau des combattants.

«Je peux dire que BRAVE CF prend le contrôle de l’Europe. Les combattants qu’ils obtiennent sont de haut niveau. Bien qu’ils soient originaires du Moyen-Orient, je pense qu’ils sont aussi la principale organisation européenne à l’heure actuelle », déclare Santalahti.

«BRAVE CF est une organisation de haut niveau, et c’est avec plaisir que je figure sur la liste», a-t-il ajouté.

BRAVE CF est passé d’une jeune organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) en 2016 à une puissance de sports de combat, avec 50 spectacles dans 21 pays différents, dont six sont des nations européennes comme l’Irlande du Nord, l’Angleterre, la Suède et la Russie.

Conformément à sa stratégie de création de talents au niveau local, l’équipe basée à Bahreïn a saisi l’opportunité de s’aventurer sur des marchés européens inexploités tels que la Slovénie et la Roumanie et a développé des relations avec les promotions locales et les fédérations MMA pour nourrir les futurs talents et développer un écosystème mondial. Pour le sport.

Malgré les effets dévastateurs du COVID-19 l’année dernière, BRAVE CF est resté attaché à sa mission d’autonomisation de la scène MMA européenne en organisant quatre undercard consécutifs en Suède pendant les week-ends d’août 2020.

Il est entré dans l’histoire cette année-là en tant que seule promotion mondiale à avoir eu lieu. sept événements dans une année civile dans la région, dans des circonstances extraordinaires en raison de la crise sanitaire mondiale.

En janvier dernier, la promotion a débuté l’année avec le BRAVE CF 46 à Sotchi, en Russie, et prévoit désormais d’innover le 4 juin, ajoutant la Biélorussie à la longue liste de pays que l’organisation a visités au fil des ans.

En association avec Rukh Sport Management, BRAVE CF 51: The Future is Here est prévu au Falcon Club Arena de Minsk, la capitale biélorusse.