Ollie Robinson devrait “perdre sa carrière” pour des tweets racistes et sexistes, déclare l’ancien joueur de cricket anglais Michael Carberry, alors que le quilleur est suspendu par la BCE

L’ancien joueur de cricket anglais Michael Carberry a déclaré que des personnes comme Ollie Robinson devraient “perdre leur carrière” après la suspension du quilleur pour des publications racistes et sexistes historiques sur les réseaux sociaux.

Robinson, 27 ans, a fait ses débuts en Angleterre contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, mais les tweets qu’il a publiés entre 2012 et 2013 ont fait surface.

Robinson a fait ses débuts pour l’Angleterre la semaine dernière, mais il a été entaché par les tweets qui ont fait surface

Robinson – qui avait 18 et 19 ans au moment où il a publié les messages – a lu des excuses après la fin du jeu le premier jour, mais a continué pendant le match.

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a par la suite suspendu le quilleur en attendant une enquête.

La BCE enquête également sur les allégations selon lesquelles un deuxième joueur aurait publié du matériel offensant alors qu’il avait moins de 16 ans, mais son identité a été dissimulée.

Carberry, qui a joué pour le Surrey, le Kent, le Hampshire et le Leicestershire au cours de sa carrière, ainsi que 13 apparitions pour son pays, pense que des mesures significatives doivent être prises.

“C’est une situation très triste dans laquelle nous nous trouvons, non seulement en tant que sport mais en tant que société, où maintenant les jeunes pensent qu’il est normal de publier ce genre de choses”, a déclaré Carberry à Jim White sur talkSPORT.

Carberry a joué six matchs de test pour l’Angleterre

« Je ne me soucie pas vraiment des délais, le facteur le plus inquiétant pour moi est qu’un jeune de 18 ans et maintenant un jeune de 16 ans s’assoient sur leurs comptes de médias sociaux et publient ce genre de choses et pensent que ça va. Ça va pas.

« Il faut sérieusement faire quelque chose pour décourager les gens de le faire. Où cela s’arrête-t-il ?

“Vous entendez des rapports de racisme et d’abus en ligne tous les jours et oui toutes ces campagnes et slogans pour Kick It Out, nous portons des t-shirts et des écrans occultants, prenant le genou, tous ces trucs fantaisistes, ça ne guérit pas vraiment le problème.

« Il faut mettre en place des sanctions beaucoup plus sévères. Si cela signifie prendre les carrières des gens, qu’il en soit ainsi.

« En pratiquant un sport international, j’ai eu le privilège de le faire 13 fois et c’était quelque chose que j’avais en très haute estime. C’est un privilège et doit être maintenu comme un privilège.

“Trop c’est trop. L’instance dirigeante doit mettre le pied à terre. »

Robinson a pris sept guichets dans le match contre la Nouvelle-Zélande

Robinson a lu des excuses après la publication des tweets, mais Carberry ne pense pas que c’était authentique.

“Ces excuses semblaient être très scénarisées”, a ajouté Carberry. «Il n’y avait pas beaucoup de remords et c’était une tentative de les laver.

« Personnellement, ce qu’il avait à dire était dommageable. En parcourant certaines de ses excuses, il disait qu’il avait travaillé sur lui-même pour devenir une meilleure personne.

« Je suis très intéressé de savoir exactement ce qu’il a fait pour devenir une meilleure personne, donc je suis mieux informé.

« N’importe qui peut faire des déclarations radicales et dire ‘Je suis une meilleure personne maintenant’. Il est juste de dire que les gens de BAME ont assez souffert de ce racisme et entendu assez de rhétorique sous le soleil.

« Il faut faire quelque chose pour décourager les gens de le faire. »

Carberry s’est entretenu avec Jim White après la suspension de Robinson par la BCE

Carberry pense également qu’il doit y avoir des sanctions plus sévères pour ces joueurs, quel que soit leur âge à l’époque.

Il a ajouté: «Malheureusement dans la vie, en traitant avec les gens, il doit y avoir quelque chose en place pour décourager les gens de le faire.

« Si cela signifie prendre leur carrière, c’est ce qui doit arriver. Je sais qu’il y a eu des gens de couleur qui ont perdu leur carrière pour beaucoup moins que ce qu’a fait Ollie Robinson et le garçon de 16 ans.

« Je ne pense pas que les gens regardent de l’autre côté. Il y a des gens qui ont perdu leur carrière à cause de la couleur de leur peau et qui ont été victimes de discrimination à cause de la couleur de leur peau.

« Qu’en est-il du devoir de diligence envers ces personnes ? »

L’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq a fait des allégations de racisme institutionnel contre le club, qui fait l’objet d’une enquête indépendante.

Mais les conclusions n’ont pas encore été publiées et les principaux témoins à l’appui n’ont pas encore été invités à témoigner.

Les allégations de Rafiq allèguent qu’il y a eu des « plaisanteries racistes dans les vestiaires » du club et ont également déclaré qu’il avait été victime d’abus racistes sur le terrain.

Il dit également qu’il y a eu une tentative d’imposer une culture de la consommation d’alcool aux joueurs musulmans, tout en disant qu’il n’avait pas les mêmes opportunités que les joueurs blancs.

L’ancien attaquant de Premier League Darren Bent a déclaré qu’il était heureux que la BCE prenne des mesures contre Robinson et a déclaré que la culture dans les vestiaires était monnaie courante.

parlerSPORT

Bent a parlé de la culture dans les vestiaires alors qu’il était joueur

Bent a déclaré à talkSPORT Breakfast: “Je n’ai aucune sympathie pour le fait qu’il [Robinson] avait 18 ans. S’il était un jeune, comme 12, alors assez juste, mais vous contrôlez pleinement ce que vous tweetez et dites.

«Il est peut-être plus culturel aujourd’hui, jouant avec des personnes de couleur, alors peut-être que cela a été une période d’éducation pour lui.

«Je suis avec la BCE, je suis content qu’ils aient agi rapidement et qu’il devrait y avoir une forme de sanction.

« Ce genre de culture continue. Je suis déjà entré dans un vestiaire, j’ai appris à connaître quelques-uns des joueurs, et il pourrait y avoir trois ou quatre joueurs noirs de plus dans le vestiaire et quelqu’un pourrait faire le commentaire “plus de frères”.

« A l’époque où je suis dans le vestiaire, c’était acceptable, on en rigole. Quand j’y repense maintenant, ce n’était pas acceptable, mais c’était le thème commun dans le vestiaire.

«C’était la mentalité du football, les plaisanteries et vous en riez. Depuis mon enfance jusqu’à ma retraite, c’était le genre de blagues qu’on avait.

“Parce que vous étiez dans un environnement de football, vous vous moquiez d’eux et ne voyiez pas le racisme derrière cela.”