Ollie Robinson “ prend une courte pause du cricket ” après la suspension de l’Angleterre pour des tweets racistes et sexistes historiques est apparue comme déclaration de problème du Sussex soutenant le quilleur

Ollie Robinson fait une pause dans le cricket après que le quilleur a fait la une des journaux la semaine dernière lorsque des tweets racistes et sexistes historiques ont été découverts.

Le joueur de 27 ans a fait ses débuts en Angleterre lors du premier Test contre la Nouvelle-Zélande, mais ce fut une occasion entachée lorsque les tweets ont émergé.

Robinson a pris sept guichets et a marqué 42 points lors de ses débuts pour l’Angleterre

Robinson a lu des excuses après le premier jour de jeu, mais a été suspendu par le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles dans l’attente d’une enquête.

Les tweets ont été publiés entre 2012 et 2014, alors qu’il était à la fin de son adolescence, et le débat a été féroce sur la sanction à infliger.

Michael Carberry a déclaré à talkSPORT qu’un message fort devrait être envoyé et a suggéré que Robinson devrait perdre sa carrière à cause des messages, tandis que Steve Harmison pense que l’embarras est une punition suffisante.

Son club, Sussex, a publié jeudi une déclaration annonçant que Robinson ferait une courte pause dans le match et soutenait pleinement sa décision.

Susex a déclaré qu’ils n’ajouteraient à aucune sanction qu’il recevrait, mais soutiendraient plutôt le joueur dans son “engagement à continuer à s’éduquer dans le domaine de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion”.

Les débuts de Robinson ont été entachés par la découverte de vieux tweets racistes et sexistes

La déclaration disait: «Ollie Robinson ne fera pas partie de l’équipe des Sussex Sharks pour les deux premiers matches de Vitality Blast de l’équipe contre le Gloucestershire et les Hampshire Hawks vendredi et samedi soir.

« Après une semaine difficile, Ollie a décidé de faire une petite pause dans le jeu pour passer du temps avec sa jeune famille. Le bien-être des joueurs et du personnel – y compris la santé mentale et le bien-être – est une priorité pour le club et, en tant que tel, Sussex Cricket soutient pleinement Ollie dans sa décision.

«Quand il sera prêt à revenir, Ollie sera de retour au club, où les discussions avec le reste de l’équipe au cours de la semaine dernière ont clairement montré qu’il conserve le soutien de tous ses coéquipiers du Sussex.

«Nous restons en contact étroit avec Ollie du point de vue du bien-être et publierons d’autres mises à jour sur sa disponibilité aux moments pertinents.

« Une autre des priorités de Sussex Cricket est de faire du cricket un jeu pour tout le monde dans notre communauté. Les tweets d’Ollie étaient totalement inacceptables et leur contenu est totalement en contradiction avec notre ambition déclarée d’inspirer les gens de tous les horizons de notre comté à dire: “Je me sens faire partie du Sussex Cricket”.

Robinson va maintenant faire une courte pause dans le cricket, a annoncé Sussex

« Ollie est un homme très différent de celui qui a écrit ces tweets et a clairement beaucoup appris au cours des années qui ont suivi. Il a clairement exprimé la honte, l’embarras et les remords qu’il ressent pour les commentaires discriminatoires qu’il a faits.

«À la suite de ses actions, Ollie a eu l’opportunité de représenter son pays suspendu, est au centre d’un examen public et médiatique intense et fait face à la possibilité de nouvelles mesures disciplinaires de la BCE.

«Le Sussex Cricket n’ajoutera pas à ces pénalités importantes. Le club portera son attention sur le soutien d’Ollie dans son engagement à continuer à se former dans le domaine de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion.

« Ollie a plus à apprendre dans ce domaine. Nous faisons tous. Nous avons tous la responsabilité de nous améliorer et de faire du cricket un jeu pour tout le monde.

«C’est pourquoi, l’année dernière, nous avons créé un sous-comité pour l’égalité, la diversité et l’inclusion du conseil d’administration de Sussex Cricket pour élaborer un plan dans ce domaine.

Robinson a pris 286 guichets de première classe dans sa carrière

«Parmi les actions initiales convenues figurent une formation supplémentaire pour tout notre personnel, notre conseil d’administration et nos administrateurs, l’introduction de champions de la diversité pour des caractéristiques protégées spécifiques, des plans de cricket urbain pour maximiser l’engagement avec les diverses communautés dans les plus grandes villes du Sussex, un engagement à contester les comportements non inclusifs dans notre organisation et l’introduction de consultations régulières avec nos employés, clients, bénévoles, officiels et joueurs pour s’assurer que nous savons exactement où nous pouvons nous améliorer.

« Tout le monde au club s’engage à approfondir notre compréhension de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion par le biais de l’éducation. Ce sera pour nous un objectif permanent et qui prendra du temps.

« Comme cela est évident dans la société dans son ensemble, il n’y a pas de solution miracle pour résoudre ces problèmes profondément enracinés. Ollie, ainsi que tous les autres chez Sussex Cricket, seront impliqués dans nos efforts pour nous assurer que nous, en tant qu’organisation, nous appuyons sur le travail que nous avons déjà fait et continuons de nous améliorer. »