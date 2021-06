Ollie Robinson tweets historiques « stupides, idiots et naïfs », mais le vainqueur de Ashes dit que l’embarras après les débuts du test d’Angleterre « est une punition suffisante »

Le quilleur anglais Ollie Robinson fait face à un contrecoup sur son “stupide, idiot et naïve‘ Posts sur Twitter, mais Steve Harmison dit que l’humiliation qu’il a subie au cours des dernières 24 heures ‘est une punition suffisante’ pour ses transgressions passées.

Robinson s’est excusé pour une série de publications racistes et sexistes historiques sur les réseaux sociaux, qui ont émergé lors de ses débuts dans Test mercredi.

.

Robinson dit qu’il est gêné et honteux par les tweets

Le joueur de 27 ans a pris 2-50 lors de la première journée du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s, mais sa performance a ensuite été entachée par les messages offensants qu’il a publiés en 2012 et 2013 – alors qu’il avait 19 ans – ont été révélés.

Robinson a déclaré dans un communiqué: “Le plus grand jour de ma carrière jusqu’à présent, je suis gêné par les tweets racistes et sexistes que j’ai publiés il y a plus de huit ans, qui sont aujourd’hui devenus publics.

«Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste. Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de telles remarques.

“J’étais irréfléchi et irresponsable, et quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

Le directeur général de la BCE, Tom Harrison, a fermement condamné les tweets et promis une enquête complète.

.

Les débuts de Robinson ont été éclipsés par les tweets passés

Harrison a déclaré: “Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur d’Angleterre ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être.

« Toute personne lisant ces mots, en particulier une femme ou une personne de couleur, enlèverait une image de cricket et de joueurs de cricket qui est totalement inacceptable. Nous valons mieux que cela.

«Nous avons une position de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination et des règles sont en place pour gérer les comportements de cette nature. Nous ouvrirons une enquête complète dans le cadre de notre processus disciplinaire. »

Non seulement les tweets ont émergé le jour des débuts de Robinson’s Test, mais ils ont également été révélés le même jour où l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont partagé un « moment d’unité », conçu comme une prise de position contre le racisme, l’intolérance religieuse, le sexisme, la transphobie, l’homophobie, le capacitisme et l’âgisme.

.

L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont partagé un message anti-discrimination avant le début du match

Harrison a ajouté : « Notre équipe masculine d’Angleterre, aux côtés d’autres membres de la BCE et de nos partenaires à travers le jeu, a travaillé ensemble aujourd’hui pour créer un moment d’unité. Utiliser les projecteurs d’aujourd’hui pour réaffirmer notre engagement à faire avancer un programme de lutte contre la discrimination.

“Notre engagement envers cet effort reste inébranlable, et l’émergence de ces commentaires du passé d’Ollie réitère la nécessité d’une formation et d’un engagement continus sur cette question.”

Harmison a qualifié les tweets de “stupides, idiots et naïfs”, mais le vainqueur d’England Ashes a déclaré que la gêne que tout cela se révélait maintenant était une punition suffisante.

Il a déclaré jeudi au talkSPORT Breakfast: «Il était assis là et il avait l’air gêné, il avait l’air en larmes. C’était le plus beau jour de sa vie, il faisait ses débuts en Angleterre.

« Il avait 18 ans et commençait tout juste une carrière dans le Yorkshire… mais il n’a nulle part où aller.

« C’était naïf, c’était stupide, c’était idiot, c’est embarrassant pour le gamin maintenant.

“C’était naïf, c’était stupide, idiot et c’est gênant pour le gamin.” “Je ne vais pas le défendre mais il s’en est excusé.” “Je pense que l’embarras qui s’est produit est une punition suffisante.” Steve Harmison a son mot à dire sur Ollie Robinson et ses tweets. pic.twitter.com/TV5bqyfBb9 – talkSPORT (@talkSPORT) 3 juin 2021

“Je ne vais pas le défendre, mais quand vous le regardez, il a fait une erreur et il s’est excusé et j’espère qu’il pourra passer à autre chose et j’espère que cela ne lui fera pas trop peur, car c’était long il y a du temps.

«Ce n’est pas l’excuser ou défendre l’enfant, mais vous faites des erreurs, vous dites des choses que vous ne pouvez pas retirer, et il ne peut pas les reprendre.

« Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers dans le passé, je pense qu’il faut le souligner.

“Qu’il y ait une punition, je pense en fait que l’embarras de ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, pour moi, c’est une punition suffisante.”